En una Colombia obsesionada con el ciclismo, él soñaba con la gloria, pero primero necesitaba una bicicleta

Steven Motavita tenía 13 años cuando compró una bicicleta de montaña para competir en carreras locales.

Era económica, tenía un marco de aluminio pesado y neumáticos gruesos inadecuados para la competencia, pero era todo lo que podía permitirse con el dinero que ganaba cosechando papas con sus dos tíos, que alguna vez también habían compartido sus grandes ambiciones en el ciclismo.

Recorriendo las carreteras empinadas de los campos colombianos, pronto conoció a otro joven ciclista y se enteró del club ciclista Santiago de Tunja, un grupo variado de aspirantes a ciclistas que se reúnen la mayoría de los sábados a la sombra de un imponente estadio de fútbol en esta ciudad colonial.

Steven Motavita (16 años, al centro) junto con su madre y sus hermanos en el dormitorio que comparte con uno de ellos, Duvan, en Tunja. Steven tiene un trofeo de plástico que recibió cuando ganó su primera carrera, a la edad de 13 años. Duvan muestra un dibujo del ciclista Nairo Quintana (Jazmine Ulloa / Los Angeles Times).

Motavita se unió al equipo esa semana, ganó su primera carrera un mes después y trajo a casa un pequeño trofeo de plástico, que guarda en una mesa de noche de madera.

"Mi papá estaba muy orgulloso”, confió Motavita, radiante. “¡Y [la presea] es tan pequeña!”.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que los entrenadores dejaran de inscribirlo en carreras. Él no rendía. "Todos mis compañeros de equipo tenían mejores bicicletas, más livianas", comentó. "El entrenador me decía: 'Te aplastarán’".

En una nación apasionada por el fútbol, y donde una guerra civil se prolongó durante más de 50 años, los recursos para financiar ligas deportivas nacionales son escasos, mucho más aún para los ciclistas profesionales.

Una bicicleta digna para carreras puede costar varios miles de dólares, lo cual está fuera del alcance de muchos en un país donde el salario mensual promedio es de aproximadamente $700. Casi el 40% de las personas aún vive por debajo del umbral de la pobreza en las áreas rurales.

El ciclista colombiano de Movistar, Nairo Quintana, durante la última etapa de la 71º edición del Tour de España, "La Vuelta" (José Jordán / AFP / Getty Images).

Sin embargo, una sorprendente cantidad de corredores de ruta colombianos han ascendido a los niveles más altos de un deporte de élite, cerrado y principalmente europeo. Muchos son llamados ‘escarabajos’, por su destreza para montar rápidamente montañas empinadas.

Según algunas medidas, la primera oleada de gloria comenzó en 1984, cuando Luis Alberto "Lucho" Herrera, flanqueado por fanáticos a los gritos, se convirtió en el primer colombiano en ganar una etapa del Tour de Francia.

Pero los éxitos se atenuaron en esa década, a medida que la violencia y el narcotráfico sacudían al país. Ahora, con un acuerdo de paz temporal promulgado en 2016 después de cinco años de negociaciones, los colombianos están de regreso. Una vez más son una presencia desproporcionada en el ciclismo profesional y han acumulado victorias en los últimos cinco años en las mejores carreras de Europa. En el Tour de Francia de este año, siete de los 198 participantes fueron de Colombia, en comparación con tres de los EE.UU.

Steven Motavita detrás de su compañero de equipo, Felipe Pulido, 15, durante una práctica (Jazmine Ulloa / Los Angeles Times).

Muchos de estos corredores provienen de regiones montañosas y rurales, incluido el estado de Boyacá, donde las altitudes superan los 10,000 pies. Aquí en su capital, Tunja, una ciudad de aproximadamente 200,000 habitantes ubicada dos horas al norte de Bogotá, los niños crecen pedaleando a la escuela por las carreteras de montaña, en un clima húmedo y ventoso, condiciones que desarrollan la resistencia desde una edad temprana.

Muchos sueñan con seguir el camino de los iconos actuales del ciclismo. Entre ellos se incluye a Rigoberto Urán, que tenía 14 años cuando las tropas paramilitares asesinaron a su padre. Urán ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de verano de 2012 y terminó segundo en el Tour de Francia de este año. También hay estrellas en ascenso, como Miguel Ángel López, que ganó su primera carrera en el Circuito Mundial el año pasado, y Egan Bernal, quien firmó con el codiciado Team Sky.

Pero en Tunja, ningún héroe local es más adorado que Nairo Quintana, o "Nairoman", venerado por sus continuos ataques en ascensos agudos y de quien se ha predicho ampliamente que algún día ganará el Tour de Francia, donde quedó dos veces en segundo lugar.

Antes de todas las victorias internacionales, Quintana era miembro del club ciclista Santiago de Tunja.

Lino y Fabio Casas dirigen el equipo. Los entrenadores, a los que se hace referencia como ‘profesores’, sólo piden que los estudiantes lleguen a tiempo, con sus propias bicicletas y equipos, y con ganas de aprender y tener éxito. Las clases son gratuitas; los hermanos y exciclistas profesionales financian la escuela con todas las donaciones que pueden recoger juntos. "Más que buenos ciclistas, estamos tratando de crear buenas personas", aseguró Fabio Casas. "Esperamos que la disciplina del deporte permanezca en ellos, para lo que sea que hagan luego en sus vidas".

Fuera de las carreras, Motavita sintió poco interés de quedarse en el club. Así que se retiró unos seis meses después de unirse. El joven regresaría allí si alguna vez lograra tener una mejor bicicleta.

Su familia no lo podía ayudar. Su hermano mayor, Duvan, que entonces tenía 18 años, había estado luchando contra un raro cáncer de hueso y debió ser hospitalizado en Bogotá, donde le amputaron la pierna izquierda. Sus padres, divorciados años atrás, tenían problemas para pagar los viajes constantes allí, además de los gastos diarios.

Motavita debió mudarse con su abuela por un tiempo.

Durante los siguientes dos años, continuó entrenando solo en su cacharro. Pero perdió mucha motivación: para andar en bicicleta, para ir a la escuela, para todo. "Fue difícil para toda nuestra familia", aseguró

Motavita creció con una madre soltera en el pequeño pueblo rural de Viracacha, a casi 10 millas de Tunja. Comenzó a andar en bicicleta cuando tenía alrededor de ocho años, y sus dos hermanos mayores dicen que pronto notaron su talento para el deporte. Cuando tenía 11 años, comenzó a correr con una vieja bicicleta de acero que su padre le había comprado para ir a la escuela, y reclutó a un primo de su edad para que lo acompañara a competiciones en ciudades vecinas. “Él siempre sabía dónde era la próxima carrera", recuerda su hermana, Carolina.