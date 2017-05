En Silicon Valley, hasta las casas móviles se vuelven demasiado caras para los residentes de la tercera edad

Los propietarios originales mantuvieron Plaza del Rey en la familia por más de cuatro décadas, hasta que su bisnieta, Shereen Caswell, lo vendió a Carlyle en 2015 (Caswell no pudo ser localizada para comentar en este artículo).

En la actualidad, Pavlick paga $1,004 por el espacio de renta, resultado de aumentos constantes del alquiler durante casi 30 años. Los residentes ahora deben pagar por su cuenta todas las utilidades, además de los impuestos sobre la propiedad personal y el costo de mantenimiento de sus casas, patios y jardines. Además de duplicar el aumento de la renta en 2016 en comparación con años anteriores (los residentes pagaron por muchos años incrementos del 3% al 4%, semejante a los montos de parques cercanos), Carlyle subió los valores para los nuevos residentes a $1,600, casi un 40% más que el promedio del parque.

A comienzos de 2017, la firma ofreció a los residentes un contrato de arrendamiento por cinco años que limitaría los aumentos al 4% anual, pero sólo si también acordaban firmar un contrato que le daría a Carlyle el derecho de hacer la primera oferta cuando un propietario decidiera vender. La compañía se negó a hacer declaraciones acerca de los incrementos de los alquileres o sus planes para el parque cuando el período de cinco años haya finalizado. Hasta mayo, cerca del 70% de los residentes han firmado el trato. Aquellos que no lo han hecho podrían sufrir aumentos de la renta al valor del mercado -Carlyle no confirmó cuánto sería ese monto-.

Los dueños de casas móviles se enfrentan a un ‘revés por partida doble’, según los abogados expertos en temas de vivienda, porque a diferencia de los propietarios tradicionales, no poseen la tierra donde se asientan sus hogares. Ello significa que no pueden esperar grandes sumas cuando venden. Las casas móviles más nuevas y grandes pueden costar hasta $400,000, según agentes de bienes raíces locales, pero las más antiguas del parque pueden venderse por tan poco como $120,000. Los aumentos de los espacios han perjudicado a los propietarios que intentan vender ya que, según los agentes, por cada aumento de $100 en el alquiler del espacio, una casa pierde $10,000 en valor.

Por otra parte, y diferencia de los inquilinos, quienes pueden fácilmente empacar y salir de allí, los dueños de casas móviles están estancados con una propiedad que es, a pesar de su nombre, muy difícil de trasladar. Algunas de ellas superan los 1,800 pies cuadrados, tienen múltiples dormitorios y baños. Muchas llegaron al parque en piezas y fueron construidas allí. Desmontar y transportar una propiedad móvil puede costar decenas de miles de dólares; volver a montarla puede requerir aún más. Y, cuando una casa ha sido desarraigada, sus dueños deben hallar un nuevo espacio para ella.

“Sólo múdate, múdate”, dice Pavlick, imitando a quienes creen que la solución de su problema es irse de allí. “¿Mudarme a dónde?”.

Los parques de casas móviles han sido tradicionalmente pequeños negocios familiares. Pero, a medida que el valor de la tierra en Silicon Valley se eleva, un creciente número de inversionistas institucionales han puesto sus ojos en lotes infravalorados.

Eso incluye a empresas de capital privado. Los inversionistas suelen arrebatar negocios en dificultades o con bajos valores y encontrar formas de aumentar sus precios -ya sea invirtiendo recursos para fortalecer el negocio o recortando costos para mejorar su rentabilidad final-, para luego revenderlos con ganancias.

Randall Whitestone, vocero de Carlyle, señaló a Los Angeles Times que la empresa de Washington, D.C., que administra activos por $162,000 millones de dólares en industrias como la salud, el sector aeroespacial, los bienes raíces y servicios financieros, ha comprado parques de casas móviles porque son “menos volátiles que muchas otras clases de activos”. “Nos gusta comprar en sitios donde hay buenos fundamentos de oferta y demanda, y fortaleza económica”, resaltó.

Debido a las reglas de zonificación, hay pocas posibilidades de que Plaza del Rey se convierta en un campus tecnológico. Sin embargo, hay otras maneras de aumentar el valor del lugar. Los inversores pueden mejorar un sitio antes de venderlo. Aunque Carlyle se negó a comentar sus planes a largo plazo para el parque, Whitestone afirmó que “ha hecho importantes inversiones de capital para mejorar la propiedad para los residentes”. Otra forma de hacerlo es incrementando la renta.

Plaza del Rey es, para consternación de muchos residentes antiguos, una inversión ideal para Carlyle. En un sitio como Silicon Valley, donde los salarios tecnológicos están entre los más altos del país y el mercado de la vivienda es uno de los más competitivos, no será difícil hallar a alguien dispuesto a pagar $1,600 dólares o más por el alquiler de espacios. Además, según expertos en temas de capitales de inversión, a Carlyle no me importa quién sea esa persona. “No les importará si son jóvenes o mayores”, señaló Erik Gordon, profesor de la Ross School of Business, de la Universidad de Michigan. “Su desafío es convertir aquello que compraron por $100 millones en algo que vale $300 millones. Ése es el juego final para un fondo de capital privado”.

Esto le da motivos a Carlyle para temer el control de la renta. Cualquier límite para aumentar el alquiler no sólo frenaría la rentabilidad a corto plazo del parque, sino también podría reducir su valor futuro de reventa, que es de donde las empresas de su estilo obtienen la mayor parte de sus ganancias.

Por ese motivo, Carlyle envió a su director gerente de bienes raíces para los EE.UU., Dave Kingery, a una reunión del ayuntamiento de Sunnyvale, en enero pasado, para oponerse al control de la renta. “No creemos que promueva los objetivos de la ciudad, de los residentes o los propietarios en el largo plazo”, afirmó Kingery en el encuentro.

Los reportes anuales de ingresos de la firma lo detallaron con mayor claridad: bajo el encabezado de “riesgos”, que establece todas las cuestiones que podrían perjudicar los negocios de Carlyle, el décimo punto señala “cambios en las regulaciones gubernamentales (como control de alquileres)”.