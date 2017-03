El LAUSD se unirá a una demanda de ciudad santuario contra el gobierno de Trump

La Junta de Educación de Los Ángeles autorizó por unanimidad este martes a su personal legal a participar en una demanda que desafía la autoridad de la administración Trump para suspender la entrega de fondos federales a las “ciudades santuario”.

La demanda, presentada por el condado de Santa Clara, es una de varias que desafían la orden ejecutiva del 25 de enero pasado, que declara que las ciudades santuario “han causado un daño inconmensurable al pueblo estadounidense y a la estructura de nuestra república”.

El litigio considera que el decreto es un intento inconstitucional y “sin precedentes” para ampliar el poder ejecutivo.

Si el gobierno de Trump lleva a cabo su amenaza -y la interpreta en sentido amplio- el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) podría estar en riesgo. El año pasado, el segundo sistema escolar más grande del país recibió más de $585 millones de dólares del gobierno federal, una parte sustancial de sus ingresos del fondo general de $7,150 millones.

La Junta discutió la cuestión y votó en una sesión a puerta cerrada; luego informó de la acción justo antes de una reunión pública. “Tenemos autoridad para presentar un escrito en apoyo del condado de Santa Clara”, afirmó el consejero jurídico general David Holmquist a The Times. “Podemos preparar uno propio, o elegir unirnos a uno ya existente. Esperamos tomar esa decisión esta semana”.

El LAUSD no se ha declarado como “distrito escolar santuario”. Del mismo modo, Los Ángeles, bajo el gobierno del alcalde Eric Garcetti, no se ha declarado oficialmente como ciudad santuario, un término para el cual no existe ninguna definición jurídica clara. Sin embargo, tanto la ciudad como el sistema escolar cuentan con políticas favorables para los inmigrantes.

Los líderes de Los Ángeles y de otras ciudades de California han dicho en reiteradas ocasiones que no permitirán que sus agentes locales del orden público actúen como agentes de inmigración de facto.

Además, los tribunales han defendido el derecho de todos los estudiantes a asistir a las escuelas públicas, señalaron funcionarios del LAUSD. “Los decretos ejecutivos sobre la inmigración no cambian el compromiso del LAUSD de proporcionar una educación de calidad gratuita para todos sus alumnos, independientemente del estatus migratorio”, declaró el distrito en la información publicada en una página web para las familias afectadas.

Holmquist remarcó que “no está al tanto de que exista alguna discusión sobre financiación entre el distrito y el gobierno de Trump”.

