Dustin Hoffman se disculpó después de las acusaciones de acoso sexual contra una pasante de 17 años, en 1985

El actor Dustin Hoffman se disculpó el miércoles después de ser acusado de acosar sexualmente a una pasante de 17 años, en 1985, en el set de una adaptación televisiva de “La muerte de un viajante".

En una columna del Hollywood Reporter, Anna Graham Hunter alegó que, mientras trabajaba como asistente de producción en el proyecto, fue atacada por el actor con una variedad de comportamientos inapropiados, como tocarla y realizarle comentarios groseros. "Me pidió que le diera un masaje en los pies en mi primer día en el set; lo hice", escribe Hunter. "Era abiertamente insinuante; me tomó el trasero y hablaba sobre sexo”.

Un representante de Hoffman no respondió de inmediato a la investigación de The Times sobre las acusaciones. Pero en una declaración al Hollywood Reporter, el actor, de 80 años de edad, expresó remordimiento por su supuesto comportamiento. "Tengo un gran respeto por las mujeres y me siento terrible de que cualquier cosa que haya hecho la haya puesto en una situación incómoda", aseguró Hoffman. "Lo siento. No refleja quién soy”.

Las acusaciones contra Hoffman son las últimas de una serie de denuncias de acoso sexual que surgieron el mes pasado contra varias figuras de Hollywood, entre ellas el magnate de la producción Harvey Weinstein, el exdirector de Amazon Studios, Roy Price, y los directores James Toback y Brett Ratner.

En su columna, Hunter, quien ahora tiene 49 años y trabaja en sus memorias, escribió que sus sentimientos hacia Hoffman, quien ganó un Emmy por su actuación en “La muerte de un viajante", eran complejos en ese momento y continúan siéndolo hasta hoy. "Sí, era asqueroso. Pero también podía ser dulce y quería que gustara de él, algo que logró", escribe. "Me sentiría más cómoda si no sintiera nada más que repulsión por un hombre que tenía poder sobre mí y abusó de ello. Pero todavía me gusta verlo en la pantalla”.

Al mismo tiempo, escribió, “Entiendo que lo que hizo Dustin Hoffman encaja en un patrón más amplio de lo que las mujeres experimentan en Hollywood y en todas partes. Era un depredador, yo era una niña, y esto era un acoso sexual".

Dos veces ganador del Oscar, por las películas "Kramer vs. Kramer" y "Rain Man", Hoffman protagonizó recientemente el drama del director Noah Baumbach "The Meyerowitz Stories (New and Selected)", por la cual recibió críticas muy positivas.

Traducción: Valeria Agis

