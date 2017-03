Demandan a arquidiócesis de Los Ángeles por supuesta malversación de fondos de un cementerio

Dos residentes del condado de Orange demandaron a la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles alegando que un cementerio de Mission Hills malversó fondos de mantenimiento y arruinó las tumbas de sus familias.

Jodi Howard y William Howard, cuyos seres queridos están enterrados en San Fernando Mission Cemetery, en Mission Hills, presentaron una demanda colectiva el 21 de marzo pasado luego de tener dificultades para identificar las tumbas de sus familiares. El pleito alega incumplimiento de contrato, negligencia y fraude por ocultamiento.

Además de destacar las malas condiciones generales de los terrenos del cementerio, los demandantes sostienen que, durante sus repetidas visitas, descubrían que las lápidas habían desaparecido, estaban dañadas o cubiertas de maleza.

Tanto los padres de William Howard como su hermano están enterrados en el sitio, así como la hermana, el abuelo materno y un bisabuelo de Jodi Howard, quien es a su vez cuñada de Howard.

Jeffrey Spencer, abogado de los demandantes, señaló que el mal estado del sitio no está relegado a un área en particular, ya que los familiares de los Howard están enterrados en diferentes zonas del cementerio. “La demanda colectiva se basa en el incumplimiento del acuerdo y la responsabilidad por parte del acusado de mantener sus parcelas de forma digna y respetuosa; la queja alega que la arquidiócesis no cumplió con ello”, remarcó Spencer.

Según la demanda, los acuerdos con la arquidiócesis exigen que el 15% de la cantidad pagada por los entierros se destine a un fondo de mantenimiento del cementerio, para asegurar el cuidado de las tumbas. Adrián Alarcón, vocero de la arquidiócesis, afirmó que a pesar de su condición religiosa -la ley estatal les exime a estas entidades de crear una reserva financiera para un fondo- la arquidiócesis voluntariamente mantiene una reserva de esas características. “No tenemos conocimiento de ninguno de los daños alegados en el litigio”, expresó. “Queremos asegurar a nuestros clientes que nuestros cementerios están comprometidos con el constante cuidado de los sitios de descanso de sus seres queridos”.

La demanda busca una compensación por daños emocionales y la creación de un “fideicomiso constructivo” que reponga el fondo de mantenimiento del cementerio para una eventual restauración del sitio.

Traducción: Valeria Agis

