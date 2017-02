CSU le dijo a sus estudiantes que en caso de ser detenidos por agentes de inmigración llamen a la policía universitaria

Mientras se intensifica el miedo a la deportación entre los estudiantes universitarios que están en el país sin documentos, la máxima autoridad de la Universidad Estatal de California (CSU), dijo a los estudiantes de sus 23 planteles que en caso de ser abordados por agentes de inmigración llamen a la policía de la universidad.

El rector de CSU, Timothy White, realizó la petición por escrito el miércoles pasado, está dirigida a estudiantes, profesores y personal, y es en respuesta a dos memorandos emitidos por el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, respecto a un aumento en la seguridad fronteriza y a la aplicación más estricta de las leyes de inmigración.

Sin embargo, no esperen un enfrentamiento entre los agentes federales y la policía escolar.

Ninguno de los memorandos de Kelly indicaban que las redadas de inmigración eran previstas en las universidades, o mencionaban cambios a la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), la cual permite la inscripción para algunos estudiantes que llegaron al país como indocumentados cuando eran niños.

El portavoz de CSU, Michael Uhlenkamp, dijo que White emitió su declaración para calmar los temores que se agudizaron después de los recientes memorandos de Kelly.

“Esperamos que esto no suceda en ninguno de los planteles, pero sabemos que hay ansiedad”, dijo.

Lauren Mack, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), dijo que ICE no tenía ningún comentario sobre la declaración de White. Señaló que ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), todavía siguen las políticas de ubicación sensible que clasifican a las escuelas, iglesias y hospitales como lugares que deben evitarse.

Una página de preguntas frecuentes en el sitio web de ICE también establece que cualquier acción de aplicación tomada en aquellos lugares requiere aprobación previa correspondiente, o “circunstancias apremiantes que requieran acción inmediata”.

Edwin Darrell, director de Center Intercultural Relations, Women’s Resource Center y del Pride Center de San Diego State University, dijo que apoya el mensaje de White.

“Creo que la declaración del rector fue solo un refuerzo de los valores del sistema de la Universidad Estatal de California”, expresó.

Además, Darrell agregó que apreciaba al jefe de la policía del SDSU, Joshua Mays, quien ha asegurado a los estudiantes que deben sentirse protegidos en el campus universitario.

“Se acercó a los grupos de estudiantes y les ha explicado nuestra política”, dijo. “La policía de SDSU no se encarga de la detención o deportación de los estudiantes indocumentados. Esa no es su función. No sigue órdenes del ICE, y eso es verdaderamente apreciado”.

La declaración de White no fue la primera de su tipo. La superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Diego, Cindy Marten, envió recientemente un correo electrónico a las familias diciendo que las personas deberían remitir a cualquier agente de inmigración que vean dentro de la institución a la policía de la escuela, y que no se permitirán redadas de inmigración inadecuadas.

San Diego Community College District, Southwestern Community College District y Chula Vista Elementary School District, también han adoptado resoluciones similares sobre la protección de los estudiantes

Si un agente de inmigración se presenta en un campus de CSU con preguntas sobre el estatus legal de una persona, Uhlenkamp dijo que la policía de la universidad cooperaría con cualquier orden judicial o citación que exija información, pero de lo contrario actuarían de acuerdo a las leyes federales que protegen la privacidad de los estudiantes.

El portavoz de CSU, Uhlenkamp, agregó que no cree que la policía escolar pueda hacer algo si un agente de inmigración se presenta para detener a alguien. Este caso tampoco fue abordado en el memorando de White, el cual indicaba que la policía universitaria actuaría como enlace con las autoridades externas y “coordinaría con la Oficina de Asesoría Legal para proporcionar orientación, referencias y asegurarse de que los recursos estén disponibles”.

“La política de CSU es que, salvo que sea requerido por la ley, no entraremos en acuerdos con las agencias del orden público con el fin de hacer cumplir las leyes federales de inmigración”, escribió White. “Nuestros departamentos de policía universitaria no honrará las solicitudes de retención de inmigración, y nuestra policía universitaria no contactará, detendrá, interrogará o arrestará a individuos únicamente sobre la base de ser, o sospechosos de ser, una persona que carece de documentación.

“Esta importante política de CSU no ha cambiado y no se ve afectada por los memorandos del secretario Kelly, y estos memorandos no afectan las políticas o prácticas de CSU y los departamentos de policía de nuestra universidad”, mencionó White en el documento.

Uhlenkamp agregó, “Los departamentos de policía universitaria no se encargan de hacer cumplir la ley federal”.

Sin embargo, la universidad si cumple con las leyes federales como la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar del Departamento de Educación de los Estados Unidos, que protege la privacidad de los estudiantes, dijo el vocero de CSU.

Mientras que la policía del campus sería cooperativa y no conflictiva, Uhlenkamp indicó que no sería muy útil en la entrega de cualquier información que podría llevar a la deportación de un estudiante a menos que el agente tuviera una orden judicial.

En SDSU, el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, Eric Rivera, compartió el memo de White a través de un correo electrónico de la red del campus, junto con información sobre los programas de oportunidades educativas, servicios psicológicos y otros recursos.

“Muchos miembros de la comunidad de San Diego State University han expresado sus preocupaciones sobre la reciente publicación de las nuevas órdenes de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional y su impacto en nuestros estudiantes indocumentados”, escribió Rivera.