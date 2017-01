Basta de las escuelas charter y de los vales; aquí hay cinco ideas que deberían ser adoptadas (OPINIÓN)

Aunque el modelo de libre mercado no sea una buena opción para las escuelas, hay cinco conceptos de negocio que deberían ser adoptados por los reformadores de la educación y las autoridades.

El problema fundamental con el modelo de libre mercado para la educación es que las escuelas no son productos alimenticios. La educación es compleja ,y después de todo, el consumidor inmediato es un niño o un adolescente que no sabe mucho sobre la forma en que debe ser enseñado un tema. El padre, el legislador y el contribuyente necesariamente deben de estar cerca.

Donald Trump no se cansa de recordarnos que es un hombre de negocios, y con Betsy DeVos ha nombrado a una secretaria de Educación que apoya un modelo de negocio enfocado en mejorar la educación primaria y secundaria. El problema es que avala el modelo equivocado.

Un análisis entre los sueldos de profesores y el rendimiento de los estudiantes en ciencias (a los 15 años de edad) proporciona un buen ejemplo. Los datos provienen de los cinco países nórdicos y los seis países de habla inglesa involucrados en el Programa para la Evaluación Estudiantil Internacional de 2012. Los Estados Unidos y Noruega pagaron a los maestros un 68% y 71% de lo recibido por sus conciudadanos con títulos universitarios, y obtuvieron puntuaciones por debajo de la media de PISA. Finlandia y Canadá, por otra parte, pagaron a sus maestros un 97% y 105% y sacaron puntuaciones muy por encima de la media.

Retener a los buenos maestros y preparar a los administradores desde dentro de las filas, en lugar de entregar la dirección a los forasteros constituye otra importante lección de la guía empresarial. Así como documentó el historiador en negocios Alfred Chandler, las grandes organizaciones desarrollan talento internamente. Los investigadores de la educación en repetidas ocasiones han demostrado, en particular, que la rotación de los profesores deteriora el rendimiento estudiantil. Además, así como podrá recordar Los Ángeles de su experiencia con David Brewer, los superintendentes sin experiencia en el salón de clase tienden a estar fuera de sintonía con las necesidades pedagógicas.

La remuneración basada en el desempeño, otro objetivo principal de los reformadores con visión empresarial como DeVos, suena lógica pero fracasa. En su lugar, los reformadores deberían seguir el ejemplo de W. Edwards Deming, el padre de la industria automotriz japonesa moderna, quien sostuvo que la calificación y el pago por mérito generan miedo y perjudican el trabajo en equipo. “Así, la organización es quien pierde”, escribió.

Estudios longitudinales independientes del pago basado en el mérito entre maestros en Nashville y Chicago, realizados en 2010 por los investigadores de Vanderbilt University y Mathematica, lo corroboran: no encontraron ningún efecto sobre el rendimiento estudiantil.

“No dependan de la inspección para alcanzar buena calidad”, escribió Deming. “La inspección rutinaria se convierte en poco fiable mediante el aburrimiento y la fatiga”. Esta recomendación debe ser aplicada a los exámenes anuales de lectura y matemáticas para estudiantes, impuestos en el 2001 por la Ley No Child Left Behind y ratificada en 2015 por la Ley Every Student Succeeds.

En lugar de la “inspección rutinaria”, Deming instó al análisis detallado de las muestras pequeñas y evitar la práctica generalizada -los finlandeses hacen exactamente eso- con exámenes de alta calidad administrados a grupos pequeños de estudiantes. En consecuencia, los profesores no sienten ninguna presión para “enseñar para la prueba”, los estudiantes obtienen una formación integral y los administradores consiguen una comprensión superior del progreso estudiantil. La puntuación de los adolescentes finlandeses está entre los primeros lugares de las evaluaciones educativas internacionales.

Samuel E. Abrams es director del Centro Nacional para el Estudio de la Privatización en la Educación en Teachers College, Universidad de Columbia, y es el autor de “Education and the Commercial Mindset”.

