'Aquí estoy, de 26 años, sin amigos, sin trabajo, sin novia': El manifiesto del asesino del colegio de Oregon en 2015

Laurel Harper recordó a su hijo de 26 años como un verdadero loco que se encontraba en el mundo sin rumbo ni destino.

-Quisiera decir que nació enojado, -dijo su madre-. "Incluso el médico dijo que este es un bebé enojado".

A los 5 años, trató de saltar fuera del auto en movimiento. En sus últimos años, le diagnosticaron el síndrome de Asperger, que puede limitar el desarrollo social y conducir a colapsos conductuales. Tomó medicamentos, pero a los 18 años los abandonó debido a los efectos secundarios.

Siguió enfurecido. "Yo sólo intentaba desactivarlo", dijo. "Una vez me apuntó con una escopeta".

Esa vez, ella le hablo tranquilamente. Nunca llamó a la policía porque no quería que fuera a la cárcel.

"Era muy débil. Simplemente no pude hacerlo”.

Associated Press Chris Harper-Mercer, fue identificado como el pistolero en un tiroteo en el colegio comunitario en Roseburg, Oregon (Associated Press a través de MySpace.com) Chris Harper-Mercer, fue identificado como el pistolero en un tiroteo en el colegio comunitario en Roseburg, Oregon (Associated Press a través de MySpace.com) (Associated Press) (Associated Press)

Cuando era pequeño y actuaba con enojo, le aplicaba “un abrazo de oso” hasta que cedía, recordó. Ahora, piensa que nunca tuvo una verdadera solución para su hijo.

Tenía nueve armas, incluyendo un fusil de asalto, dijo Harper, quien trabaja como enfermera de medio tiempo en la cárcel del condado. Ella misma lo alentó a que juntos practicaran el tiro, pensando que podría ser una actividad sana que podría fortalecer la relación madre e hijo.

Pero no fue asi, dijo a los dos detectives de la policía del estado de Oregon quienes sentados en su sala, la entrevistaban esa mañana del 1 de octubre de 2015. Ella no sabía por qué su hijo Christopher Sean Harper-Mercer, blandiendo al menos seis armas había matado a todas esas personas dos horas antes.

La mayoría de los nueve cuerpos fueron encontrados en una clase en el Colegio Comunitario de Umpqua en Roseburg, a la cual él asistió, y donde él había reunido a estudiantes asustados para que los interrogasen. Preguntó a algunos de ellos si creían en Dios, luego los mataron uno por uno antes de dispararse, según los registros policiales recién estrenados y las transcripciones de entrevistas.

Los testigos dijeron que Harper-Mercer dijo a un estudiante católico: ‘Gracias por defender sus creencias’, luego le disparó. Dijo a algunas de sus víctimas que la muerte no dolería, y se reía cuando una de sus víctimas murió. Harper-Mercer mató a 10 personas ese día e hirió a siete.

¿Por qué? -preguntaron los detectives. ¿Qué le hizo estallar?

"No hay nada que pueda decir, 'oh, sí, fue esto. "Nada".

Sin embargo, a raíz de los tiroteos en la escuela de la semana pasada cerca de Spokane, Washington., Y otros incidentes recientes relacionados con escuelas en todo el país, algunas similitudes han surgido de una comparación de algunos de los casos.

Estas coincidencias indican advertencias previas, tiradores que imitan e idolatran a otros tiradores, y sugieren que el acceso a las armas no fue un problema para los asesinos, muchos de los cuales usaron las armas de sus padres.

Es un patrón reflejado en muchos de los 239 tiroteos en escuelas estadounidenses que han ocurrido desde 2013, según everytownresearch.org. Entre los hallazgos de los tiroteos cometidos por menores en escuelas primarias y secundarias y para los cuales se conocía la fuente del arma de fuego, más de la mitad de los tiradores obtuvieron sus armas en casa, probablemente porque un adulto no las guardó adecuadamente y descargadas.

La liberación de los archivos del tiroteo de Umpqua, una semana antes del tiroteo de Spokane, ocurrió casi dos años después del incidente de Oregon, retrasado en parte porque el FBI estaba investigando a la madre por posibles cargos. Ninguno fue presentado, y los detectives declararon que Harper-Mercer "actuó solo".

Lo más revelador en los archivos, sin embargo, fue una copia del manifiesto del joven asesino.

En él, Harper-Mercer parecía haber redactado un guion de su vida para convencer al público y los medios de comunicación de que los asesinatos eran el resultado del maltrato que había sufridopor parte de otros, y que él solo buscaba venganza. El documento también tiene el tono excesivamente dramático de alguien que busca ser reconocido.

"Siempre he sido la persona más odiada en el mundo", escribió Harper-Mercer. "Desde que llegué a este mundo, he estado bajo asedio. Bajo el ataque de imbéciles e idiotas... mi vida entera ha sido una vida solitaria. Una pérdida tras otra. Y aquí estoy, 26, sin amigos, sin trabajo, sin novia, virgen. Hace tiempo que me di cuenta de que a la sociedad le gusta negar a la gente como yo estas cosas. La gente que es elite, la gente que está junto a los dioses".

La gente como él - los que están con los dioses - escribió, fueron "Elliot Rodger, Vester Flanagan, los niños asesinos de Columbine; Adam Lanza y Seung Cho”. Todos son tiradores que Harper-Mercer pudo haber emulado.

Antes del tiroteo, el colegio comunitario de Umpqua, en Oregon, era un lugar seguro.

En 2014, Rodger mató a seis personas e hirió a otros 14 cerca del campus de la UC Santa Bárbara, luego se disparó.

Anteriormente había subido un video de YouTube titulado "Retribution a Elliot Rodger", que afirmaba que buscaba castigar a las mujeres por rechazarlo y dijo que estaba celoso de los hombres sexualmente activos. También escribió un manuscrito, "My Twisted World", que terminó en Internet y fue referido como su manifiesto. - Flanagan mató a dos periodistas de Virginia - la periodista Allison Parker y el camarógrafo Adam Ward - en la televisión en vivo en 2015, luego se suicidó.

Flanagan, que es negro, afirmó en una nota de suicidio que la reciente masacre de nueve negros en una iglesia de Carolina del Sur por el supremacista blanco Dylann Roof fue "el punto de inflexión ... He sido un barril de polvora por un tiempo ... sólo esperando explotar !!!! "

Los" chicos de Columbine "se refiere a Eric Harris y Dylan Klebold, que mataron a 13 personas e hirieron a otras 24 en 1999 en Columbine High School en Colorado, y luego se suicidaron. Utilizaron armas semiautomáticas adquiridas y alteradas ilegalmente, además de una bomba que no detonó.