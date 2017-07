Alto general de EE.UU dice que el Pentágono no cambiará la política de las tropas transgénero hasta que la Casa Blanca lo indique

El más alto oficial militar de la nación dijo el jueves que no habrá "modificaciones" a las políticas del Pentágono por ahora, a pesar de que el presidente Trump publicó en redes sociales que prohibía a las tropas transgénero su participación en las fuerzas armadas.

Dunford dijo que la política del Pentágono sobre las tropas transgénero no cambiaría hasta que la Casa Blanca haya emitido la directiva del presidente Trump al Secretario de Defensa, James Mattis a través de canales formales -no en Twitter- y la oficina del secretario emita orientaciones sobre la implementación a los jefes de servicio. No está claro cuándo podría ocurrir eso.

El inusual memorándum apareció destinado a calmar la confusión generalizada y la preocupación en el Pentágono,que fue sorprendidocuando Trump escribió el miércoles que el Pentágono no "aceptaría o permitiría" que las tropas transexuales sirvieran "en cualquier capacidad.”

Los comentarios del presidente parecían revertir una política del Pentágono vigente desde hace un año, que permitía a los soldados transgénero servir abiertamente por primera vez, y buscar cirugía de reasignación sexual, terapia hormonal y otros tratamientos en hospitales militares.

El sorpresivo anuncio de Trump no sólo marcó un retroceso para el Pentágono para prohibir la discriminación basada en el género. También fue un reto para Trump, quien había prometido su apoyo a la comunidad LGBT durante la campaña del año pasado.

Los mensajes plantearon preguntas sobre el destino de miles de miembros del servicio transgénero, incluyendo algunos desplegados en el extranjero, y si serían expulsados del ejército bajo la directiva de Trump.

La nota de Dunford apareció para abordar esos temores, al menos para el corto corto plazo.

"No habrá modificaciones en la política actual hasta que la dirección del Presidente haya sido recibida por el Secretario de Defensa y el Secretario haya publicado directrices de implementación", escribió.

"Mientras tanto, seguiremos tratando a todo nuestro personal con respeto", agregó. “Como importante, dada la lucha actual y los retos que enfrentamos, todos permaneceremos enfocados en el cumplimiento de nuestras misiones asignadas".

En sus tweets, Trump dijo que había decidido prohibir las tropas transgénero porque los militares "no pueden ser agobiados por los tremendos costos médicos".

Los expertos dijeron que ni la justificación era exacta o justa, ya que los costos médicos esperados eran insignificantes y las tropas transgénero han estado abiertamente sirviendo durante el año pasado sin interrupción.

La declaración provocó descontentode veteranos de guerra y grupos de defensa de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que se comprometieron a desafiar a Trump en un tribunal federal si los miembros de servicio transgénero autoidentificados como tales, son expulsados del ejército.

VoteVets, un grupo liberal de defensa de veteranos militares, dijo el jueves que había recolectado más de 20.000 firmas de veteranos, familias de militares y otros partidarios para oponerse a la prohibición.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí