A los 78 años, escaló Mount Baldy 100 días consecutivos y planea llegar a los 1,000 ascensos en 2017

VIDEO: Lo sacan de avión por hablar árabe: "¡Son unos racistas!"

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos— Adam Saleh (@omgAdamSaleh) December 21, 2016 Adam Saleh, neoyorquino de origen yemenita y conocido por su canal de bromas en YouTube,...

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos— Adam Saleh (@omgAdamSaleh) December 21, 2016 Adam Saleh, neoyorquino de origen yemenita y conocido por su canal de bromas en YouTube,...