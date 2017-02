La polémica oferta pública de Snap retiene todo el control para sus dos fundadores

“Intentar proteger la visión de los fundadores es una cosa”, remarcó Mastagni. “Pero si ya no trabajan más para la firma, entonces es una búsqueda de atrincherarse y mantener el control para siempre. Es muy alarmante”.

Spiegel, de 26 años, y Murphy, de 28, no perderán su control de voto a menos que vendan la enorme mayoría de sus acciones o mueran.

Posiblemente, algunos inversores no tendrán problema con el arreglo y estarán ansiosos por adquirir acciones de una empresa de moda que saldrá a cotizar en medio de un mercado lento. Sin embargo, otros podrían abstenerse de invertir si creen que la propiedad debe conceder el derecho de decidir cómo se maneja una compañía.

Workday, Groupon, LinkedIn y Facebook comenzaron a cotizar en bolsa con dos clases de acciones, lo cual permitió a los fundadores y primeros inversionistas mantener el control de las votaciones. La diferencia entre esas ofertas y las de Snap, entonces, es de un grado. En lugar de dar a los accionistas comunes un solo voto y mantener 10 votos para ellos, Snap planea no conceder voto en absoluto para los accionistas.

(Consejo editorial de The Times)

Tan ajustado será el control del par en la empresa que podrán mantener el poder incluso si ya no trabajan más en la compañía, y aunque retengan apenas un pequeño porcentaje de las acciones totales de ésta. También podrán decidir quién puede adquirir acciones que tengan poder de voto simbólico.

“Todo se trata del control”, afirmó Kai Liekefett, socio de la firma de abogados Vinson & Elkins, quien trabaja con empresas bajo presión de inversionistas. “No hay otra razón. No se trata de impuestos o negocios”.

A menos que no lo hagan.

Los fundadores de Snap Inc. quieren que la compañía cotice en la bolsa de valores, pero eso no significa que quieran dirigir una sociedad anónima.

Los accionistas votantes también pueden presentar propuestas para que se incluyan en la boleta anual de la empresa. El año pasado, por ejemplo, la firma de Boston Northstar Asset Management pidió a sus accionistas de Facebook que voten por un cambio que daría a todos los accionistas iguales derechos y diluiría la influencia de Zuckerberg.

Julie Goodridge, directora ejecutiva de Northstar, sabía que la propuesta no obtendría mayoría. Zuckerberg, después de todo, representa una mayoría por sí mismo. Pero se trataba de plantear la idea y de expresar públicamente el descontento con la estructura de la empresa. Con Snap, ella no podría hacer algo semejante. “Es desagradable para mí”, afirmó Goodridge, acerca de la estructura prevista por Snap. “Es una forma de decir: no nos importa lo que piensen los demás”.

También hay preocupaciones entre los inversionistas de que el concentrado poder de voto de Snap impida que la compañía acepte una lucrativa oferta de compra. Supongamos que la oferta pública de la empresa la valora en $25,000 millones y que Google ofrece comprarla por $50,000 millones. Los inversionistas duplicarían su dinero de la noche a la mañana, pero el directorio de la firma -miembros elegidos por Spiegel y Murphy- podrían rechazar la oferta. Incluso si el directorio considerara tal acuerdo, los dos fundadores podrían votar en contra. Como señala la compañía en sus presentaciones, Spiegel y Murphy están “facultados para votar por sus acciones… en sus propios intereses, lo cual no siempre será el interés de los accionistas en general”.

Traducción: Valeria Agis