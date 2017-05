Miss EEUU generó indignación con sus opiniones sobre la salud y el feminismo

10 things you didn't know about your #MissUSA 2017, Kára McCullough! pic.twitter.com/7oujhUVc5e — Miss USA (@MissUSA) May 15, 2017

El Distrito de Columbia tiene otra Miss EE.UU., quien cree que el cuidado de la salud es un privilegio y que el término ‘feminismo’ debería transmutarse por “igualismo”.

Miss D.C., Kara McCullogh, de 25 años de edad, es una química que trabaja para la Comisión Reguladora Nuclear de los EE.UU. y ascendió a Miss EE.UU. este domingo, en el Centro de Convenciones Mandalay Bay en las Vegas. Miss Nueva Jersey, Chhavi Verg, fue la subcampeona, y Miss Minnesota, Meridith Gould, quedó en tercer puesto.

Nacida en Nápoles, McCullough deslumbró a los jurados Julianne Hough, Ashley Graham y Terrence Jenkins -y despertó el interés de los medios sociales- con sus respuestas en la competencia, que cubrieron temas de salud, redes sociales, derechos de las mujeres y temas de los adolescentes.

Cuando se le preguntó si creía que la atención médica asequible es un derecho o un privilegio para los ciudadanos estadounidenses, McCullough señaló que se trataba “definitivamente” de un privilegio. “Como empleada gubernamental, cuento con asistencia sanitaria. Veo de primera mano que, para tener seguro médico, es necesario tener trabajo”, afirmó. “Por lo tanto, necesitamos seguir cultivando este ambiente de que tenemos la oportunidad de tener atención médica, así como empleos para todos los ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”.

"I'm definitely going to say it's a privilege." Listen to your new #MissUSA talk about healthcare in the USA. pic.twitter.com/CzPBeaTYHO — Miss USA (@MissUSA) May 15, 2017

La respuesta generó ira en las redes sociales, así como su denuncia acerca del feminismo.

“Como una científica del gobierno me gustaría transmutar la palabra ‘feminismo’ a ‘igualismo’”, señaló cuando se le preguntó su opinión acerca del feminismo y si se consideraba parte de este movimiento. La audiencia aplaudió fuertemente su respuesta, según el Washington Post.

“No me considero a mí misma, o intento no considerarme intransigente como para decir ‘Oh, no me importan los hombres’. Pero algo que quiero decir, sin embargo, es que las mujeres somos iguales a los hombres cuando se trata de oportunidades en el lugar de trabajo”, siguió. “Y lo digo de primera mano: he sido testigo del impacto que tienen las mujeres en el liderazgo de las ciencias médicas, así como también en el ambiente de una oficina”. También resaltó que, como Miss EE.UU., “espera promover ese tipo de responsabilidad de liderazgo a nivel global”.

McCullough, una de las cinco concursantes que emigraron a los EE.UU. cuando eran jóvenes y que ahora son ciudadanas de este país, fue coronada por la oficial del ejército Deshauna Barber, también del Distrito de Columbia. Barber ganó el título de Miss EE.UU. el año pasado, luego de la metida de pata del anfitrión Steve Harvey y la salida del exdueño del concurso, Donald Trump, después de que NBCUniversal y Univisión lo expulsaran por ofender a los latinos durante su campaña por la Casa Blanca.

McCullough seguirá en competencia por el título de Miss Universo.

Traducción: Valeria Agis