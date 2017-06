Jefe de la policía de Los Ángeles apoya el ‘estatuto santuario’ que Eric Holder elogia como ‘constitucional’

Por primera vez, el jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, ofreció su apoyo total a un proyecto de ley que prohibiría a las agencias estatales y locales ejecutar leyes de inmigración, llamándola una propuesta importante que protege la confianza entre su departamento y los vecindarios.

“Este no es un proyecto de ley suave sobre el crimen", dijo Beck el lunes en una conferencia de prensa en Los Ángeles, con el ex fiscal general del país Eric Holder y el presidente del Senado Pro Tem Kevin de León.

"Esto no es un proyecto de ley contra la ley. Este es un proyecto de ley que muestra valor. El coraje de los californianos, el valor de los Angelinos para entender que cuando estamos juntos somos mucho más eficaces que cuando nos separamos".

El apoyo es una bendición para De León (D-Los Ángeles), autor de la Ley 54 del Senado y quien ha luchado contra la oposición de los grupos del orden que buscan aplicar la ley e insisten que –los santuarios- podrían debilitar su capacidad para detener a los criminales peligrosos y reincidentes. Esto llegó al mismo tiempo en que Holder reveló una carta al fiscal general Jeff Sessions, argumentando que la legislación "es constitucional y una ley federal no la puede detener".

Holder fue temporalmente contratado por el Senado y la Asamblea para servir como asesor externo para ofrecer asesoramiento sobre la estrategia legal del estado contra la administración entrante. Él y su firma, Covington y Burling, analizaron la legislación como parte de ese contrato y concluyeron que "los estados tienen el poder sobre la salud y seguridad de sus residentes y la asignación de recursos estatales".

"California está haciendo lo correcto", dijo Holder de mover el proyecto de ley a través de la Legislatura. "Esto es algo que hay que hacer en todo el país".

We want #SB54 to allow the safe & controlled transfer of serious & violent criminals to ICE to ensure they don't return to OUR communities pic.twitter.com/z7gUmswVMs