Jack Dorsey, CEO de Twitter, apoya el fuerte uso que el presidente Trump hace de la red social

Silicon Valley es conocido por su cultura progresista y su desagrado por las políticas del presidente Trump. Pero los ejecutivos de Twitter han expresado su apoyo a la frecuente utilización por parte del mandatario de la plataforma social, e incluso lo han animado a hacer más uso de ésta.

En la emisión del domingo del programa “Today”, en NBC, Jack Dorsey, presidente ejecutivo de la compañía, dijo en una entrevista que cree que el uso frecuente de Twitter por parte de Trump sirve a un mayor bien político.

“Creo que es muy importante escuchar directamente de nuestro liderazgo. Creo que es muy importante también hacerlos responsables”, afirmó Dorsey. “Y es importante que estas conversaciones se den a la luz pública, en lugar de a puertas cerradas”.

#Twitter co-founder & CEO Jack Dorsey defends President #Trump 's twitter use. @lizpeek & @FreemanWSJ weigh in: pic.twitter.com/K34AWJb3DK

El ejecutivo resaltó que Trump “ha encontrado una herramienta que le es útil”. Dorsey afirmó que la ausencia de plataformas como Twitter sería negativa para un discurso político abierto. “Cuando las cosas suceden en la oscuridad no son buenas para nadie”, dijo.

Sus comentarios se produjeron poco después de que Anthony Noto, director financiero y de operaciones de Twitter, alentara a la Casa Blanca a usar aún más la red social. Noto respondió a un reciente tuit en el cual Trump sostenía que consideraba la posibilidad de eliminar las sesiones de prensa de la Casa Blanca. “¿Puedo sugerir sesiones de preguntas y respuestas a través de Twitter?”, publicó Noto en su cuenta en la red. “[Habría] Un registro perfecto y además lo distribuimos al mundo, no sólo a aquellos con una TV”.

Twitter CEO Jack Dorsey is defending President Trump's use of his platform. https://t.co/WW4b2ihir6