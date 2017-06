Investigan muerte de niño desconectado del soporte vital, y la donación de sus órganos

La donación DCD está sujeta a la presión del tiempo. Los órganos pueden comenzar a deteriorarse inmediatamente, y algunos no son aptos para el transplante después de 30 minutos.

Como Cole no tenía muerte cerebral, la extracción de órganos debía ocurrir después de que se retirara el respirador artificial y su corazón dejara de latir por sí solo, mediante un procedimiento conocido como donación después de muerte cardíaca o DCD. Este tipo de donación comenzó a practicarse en los EE.UU. a mediados de la década de 1990 y se ha vuelto cada vez más común a medida que la comunidad médica intenta satisfacer la abrumadora necesidad de donantes de órganos. Los pacientes DCD representaron cerca del 10% de los donantes fallecidos el año pasado.

“Para mí, esto no era una cuestión académica”, afirmó Bertone en una entrevista. La mujer presentó una polémica demanda en represalia el mes pasado, en la cual acusó a la oficina del forense de otorgarle asignaciones menos deseables como castigo por haber planteado dudas acerca de la muerte de Cole.

La única preocupación de Brill “había sido asegurar que este chico, quien se había ahogado y jamás se recuperaría, no sufriera ningún dolor después de que se le retirara el soporte vital”, escribió Mark Werksman, el letrado, en un email enviado a The Times.

La aparentemente pacífica muerte, ocurrida hace cuatro años, es ahora objeto de una investigación de la policía de Los Ángeles y la oficina del fiscal de distrito. Detectives de homicidios indagan una denuncia de una investigadora del forense, que supone que la anestesista la dio a Cole una dosis fatal de fentanilo opioide para acelerar su muerte y aumentar la posibilidad de extraer sus órganos. No se han presentado cargos hasta el momento.

Los médicos de la unidad de cuidados intensivos pediátricos de UCLA informaron a la familia de Cole que el pequeño no tenía muerte cerebral, pero que “nunca recuperaría la función neurológica normal y era factible que no despierte jamás”, según se hizo constar en su historial médico.

A Cole se le retiró el respirador a las 10:40 a.m., mientras que un equipo de transplantes esperaba fuera de su habitación. El niño no dejó de respirar de inmediato. Lo que aconteció después no está claro. El reporte completo del forense está clasificado para la difusión pública, en espera del resultado de la investigación policial, y UCLA declinó hacer comentarios.

Disminuir el dolor del niño

Bertone, quien aseguró haber revisado el historial médico completo y los registros de la autopsia, alegó en su demanda que el niño “siguió jadeando en busca de aire” y que Brill entonces le suministró fentanilo “con el propósito de inducir su muerte”. Tanto esta demanda como los registros forenses indican que la dosis administrada fue de 500 microgramos.

El pleito presentado no identifica a Cole por su nombre, pero en una entrevista Bertone afirmó que él era el paciente al que se alude, lo cual también fue confirmado por los agentes del orden.

El abogado de Brill declinó contestar preguntas acerca del supuesto uso de fentanilo. En una parte del historial revisado por este periódico, Brill no menciona directamente la droga pero sí hizo constar que se le proporcionaron “cuidados paliativos en todo el proceso”. ‘Cuidados paliativos’ (en inglés original ‘comfort care’) es un término comúnmente empleado para hacer referencia al uso de medicamentos sedantes y opioides para aliviar el dolor, según los expertos.

Especialistas en medicina señalaron que es difícil saber con certeza si pacientes como Cole, en estado vegetativo, experimentan dolor, pero los médicos prefieren ser precavidos por demás cuando se trata de retirar el soporte vital. “Por lo general, se considera que hay que dar suficiente medicación para asegurarle a todos que el paciente está cómodo, pero no tanta como para que sea la causa primaria de muerte”, señaló el anestesiólogo Nicholas Sadovnikoff, codirector de la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos y copresidente del comité de ética del Brigham and Women’s Hospital en Boston.

La política de la UCLA para los pacientes DCD permite el uso de opioides “en dosis que son clínicamente apropiadas para prevenir el malestar”. En el marco de esta política, “las intervenciones destinadas a preservar la función orgánica, pero que pueden acelerar la muerte, están prohibidas”.

El corazón de Cole se detuvo a las 10:59 a.m. y Brill lo declaró muerto cuatro minutos más tarde, según el historial médico. Los cirujanos de trasplante extrajeron sus riñones y corazón, detallan los registros forenses. La organización sin fines de lucro que supervisa la donación en la región de L.A., OneLegacy, señaló en un comunicado que sus equipos no tienen ningún papel en el cuidado de los pacientes vivos.

En la oficina del forense, el caso de Cole fue asignado a Bertone, la única investigadora pediátrica de tiempo completo. Enfermera registrada, Bertone había investigado más de 2,500 casos, entre ellos numerosos abusos. Agentes del orden de todo el condado con frecuencia la convocaban para interpretar escenas del crimen y ayudar a entrevistar a padres desesperados. Al revisar los registros médicos, señaló Bertone, se preocupó de que le hubieran suministrado a un pequeño de 47 libras de peso tal cantidad de fentanilo.

Disputas dentro de la oficina forense

Bertone informó al Dr. Mark Fajardo, por entonces jefe de la unidad, que pensaba que Cole había muerto a causa del fentanilo -lo cual convertía su muerte en un posible asesinato u homicidio- y le instó a realizar pruebas a la sangre del niño, alega la demanda.

Fajardo declinó y determinó que la causa de la muerte había sido el episodio de ahogamiento. El síndrome del X frágil también fue mencionado como otra causa significativa, muestran los registros.

Bertone continuó quejándose con los supervisores, tanto en persona como vía email. Finalmente, Fajardo ordenó un análisis de sangre que mostró fentanilo en el organismo de Cole. La investigadora pidió entonces que se modificara la causa del deceso pero, según su demanda, Fajardo se negó.

Fajardo, quien es ahora jefe forense del condado de Riverside, afirmó en una entrevista que las acusaciones de Bertone lo dejaron “sin palabras”, aunque se negó a hacer más comentarios citando el litigio en curso.

Después de que el especialista dejara su puesto, el año pasado, Bertone recurrió al jefe interino, Dr. Lakshmanan Sathyavagiswaran, quien accedió a reabrir el caso. Un toxicólogo pediátrico convocado por un experto a la oficina forense halló que el fentanilo “fue responsable de la muerte de este paciente” y que la dosis “no fue coherente con una dosis terapéutica para el manejo del dolor y el malestar”, según extractos de sus conclusiones, citadas en un informe forense.

Como resultado, Sathyavagiswaran modificó el certificado de defunción de Cole, en diciembre último, para agregar la toxicidad del fentanilo a la lista de causas de muerte, y pidió una investigación legal. La forma de muerte -ya sea accidente u homicidio- permanece como “indeterminada”, en espera del resultado de la investigación.

En la que se consideró como la primera causa penal por donación de órganos en los EE.UU., el fiscal del condado de San Luis Obispo acusó en 2007 a un médico de transplante por suministrar a un donante DCD con una enfermedad neurológica devastadora cantidades excesivas de morfina y sedantes, en un intento de inducir la muerte dentro de una ventana de media hora. El hombre continuó respirando durante siete horas, y el transplante se canceló. Finalmente un jurado absolvió al médico, el Dr. Hootan Roozrokh, de mala praxis.



‘Una carrera ejemplar’

Bertone ya no está asignada a tiempo completo a casos pediátricos. En su demanda, sostiene que los supervisores la retiraron de las tareas que amaba en represalia por desafiar el manejo del caso de Cole. La investigadora denunció al condado por daños que incluyen la pérdida de las horas extras, el pago por guardias y un automóvil.