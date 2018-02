Conoce a los candidatos para la presidencia de US Soccer

Los ocho candidatos para la presidencia de la Federación de Futbol de Estados Unidos son:

Paul Caligiuri

Edad: 53. Trabajo: Entrenador de Futbol

Su gol colocó a Estados Unidos en la Copa del Mundo de 1990, terminando 40 años de ausencia del Mundial. Vive en el Condado de Orange y destacó en UCLA, disputó 136 con el Galaxy, 110 veces con el equipo nacional. Su plataforma de “el jugador es primero” pide un “programa de desarrollo robusto y más amplio”, así como un pago equitativo para las mujeres. Ha entrenado a nivel universitario y a nivel club, así como en la NPSL y la UPSL. Fundador de la Asociación de Jugadores de Futbol de Estados Unidos.

Kathy Carter

Edad: 48. Trabajo: Jefa ejecutiva de Soccer United Marketing.

Tiene el apoyo del presidente Sunil Gulati y del Comisionado de la MLS, Don Garber, pero los otros candidatos han utilizado eso para llamarla “la candidata que va a mantener todo igual”. Trabajó más de 20 años en el lado del negocio en el deporte y ayudó a organizar la Copa del Mundo de 1994 y recientemente lideró el lado de la mercadotécnica de la MLS y la Federación de Estados Unidos. Jugó futbol a nivel de preparatoria y también en el colegio. Tuvo de entrenadora a Jill Ellis, actual directora técnica del equipo femenil de Estados Unidos. Su “Nueva Visión del Cambio” pide un plan estratégico en el lado de negocio. Se enfoca en el futbol juvenil y en darle prioridad al futbol femenil.

Carlos Cordeiro

Edad: 61. Trabajo: Exejecutivo de Goldman Sachs, actual presidente de USSF

Cordeiro jugó futbol de preparatoria en Miami. Tiene raíces colombianas, portuguesas y también de la India. Inmigró a Estados Unidos a los 15 años. Es el candidato más viejo y visualiza la presidencia como un CEO que controla a una corporación grande. Pretende traer la Copa del Mundo 2026 y la Copa del Mundo Femenil en 2027 a los Estados Unidos. Su plataforma pide un departamento técnico nuevo para los programas femeniles y varoniles y que sean controlados por gerente generales.

Steve Gans

Edad: 57. Trabajo: Abogado.

Un abogado de Boston. Gans jugó futbol profesional de sala. Ayudó a traer la Copa del Mundo a Boston en 1994. Promete revisar el futbol de Estados Unidos “de arriba abajo”, desde la administración de la Federación de Futbol de Estados Unidos hasta las asociaciones juveniles en sus primeros dos meses de la administración. Busca invertir una cierta cantidad de las ganancias de la Federación para remediar el impacto negativo de las barreras del sistema “paga por jugar” e incrementar la diversidad y la participación.

Kyle Martino

Edad: 36. Trabajo: Analista de televisión

Un exNovato del Año en la MLS, Martino terminó su carrera de manera tempranera con el Galaxy, en la que obtuvo ocho convocatorias internacionales. Incansable y convincente hombre de campaña, tiene un plan de “progreso” detallado más que cualquier otro candidato. Originario de Atlanta, Martino está en busca de un dialogo que le dará a los accionistas una voz en todos los niveles.

Hope Solo

Edad: 36. Trabajo: Exarquero de la selección de Estados Unidos

La mejor guardameta en la historia del futbol femenil. Solo obtuvo 202 convocatorias, ganó 153 partidos y tuvo 102 encuentros en el que no aceptó gol, conquistó la Copa del Mundo y dos títulos olímpicos. Pero también ha sido suspendida en varias ocasiones por US Soccer y el mes pasado demandó a la federación, acusando de no darle prioridad al futbol juvenil. La plataforma de Solo pide transparencia, igualdad en el pago a las mujeres y una concentración en diversidad. La originaria de Washington es la candidata más joven.

Michael Winograd

Edad: 47. Trabajo: Abogado.

Un abogado corporativo en Nueva York, Winograd jugó futbol a nivel colegial en Israel y tiene experiencia como entrenador y administrador. Ayudó en la fundación de Staten Island y controló la NCAA College Cup mientras era un asistente en Richmond. Considera el desarrollo del futbol como su meta principal. También pide que la Federación tenga más transparencia y que reduzca o elimine las barreras del “pagar por jugar” para que más niños se metan al deporte.

Eric Wynalda

Edad: 48. Trabajo. Entrenador y analista de TV.

Un Salón de la Fama del Futbol de Estados Unidos, el originario de Fullerton disputó tres Copas del Mundo y es el cuarto mejor goleador (34) en la historia del equipo nacional. Ha sido entrenador y director técnico de equipos de segunda y cuarta división. Su plataforma incluye la presentación de la promoción y el descenso en el futbol profesional. Busca un calendario de invierno y mejorar el programa de desarrollo juvenil. Es el candidato más carismático, pero también, en ocasiones, ha sido visto como populista e impredecible.

