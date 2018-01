La familia de LAFC ayuda en la tragedia de un compañero

En un vestidor lleno de líderes, Tyler Miller es un jugador ejemplar.

Tres compañeros en el club han estado en Mundiales y dos otros, los delanteros Carlos Vela y Diego Rossi, recibirán más de $2 millones esta temporada. Mientras tanto, Miller, un portero que fue adquirido el mes pasado en el draft de expansión, ha jugado tres partidos en dos temporadas, en las que permitió cinco tantos.

El año pasado, le pagaron $65,633.40 con los Sounders de Seattle, principalmente porque las reglas de la liga dicen que no le podían pagar menos.

Aun así, todas esas diferencias en salarios desaparecieron cuando Miller publicó en Twitter hace dos semanas el lanzamiento de una campaña de GoFundMe para el hermano de su prometida, que está batallando contra el cáncer de cerebro.

“Ellos ni me conocen y no me han visto jugar”, dijo Miller sobre los jugadores del LAFC y los aficionados que comenzaron a contribuir.

“No importa lo que te estén pagando o tu experiencia para jugar. Estamos en esto juntos, estamos todos en el mismo equipo”.

Ted S. Warren / AP Tyler Miller Tyler Miller (Ted S. Warren / AP) (Ted S. Warren / AP)

“Todos vamos a apoyarnos a todos en el vestuario. Es el tipo de equipo que estamos construyendo aquí”.

Es un proyecto de construcción que apenas está comenzando, lo que hace que esta ayuda que llega sea aún más destacada. Miller comenzó recolectando fondos cinco días antes de que iniciara el campamento de entrenamiento, uno que comenzó con muchas presentaciones y saludos de mano ya que muchos jugadores a penas se conocen el uno al otro.

Una de las donaciones llegó del compañero Walker Zimmerman, quien ayudó para que también algunos miembros del equipo nacional donen también.

“No importa si fue Tyler. Si fue Vela, Rossi, ayudamos todos”, indicó Zimmerman. “Es parte de la cultura que ojala que creamos. Por eso estamos todos para cada uno de nosotros en la cancha y fuera de la cancha”.

“Cuando pasan cosas serias como esas, no lo pensamos”.

En junio, Dana Puhl, la prometida de 29 años del hermano de Miller, Kyle, sufrió una convulsión que la puso en una coma inducida mientras que los doctores buscaban la causa. Cuando despertó dos días después, escuchó tres palabras que le cambiarían la vida: tú tienes cáncer.

Los doctores trataron de remover el tumor pero no pudieron en su totalidad ya que está en la parte sensible del cerebro. Puhl entonces se sometió a 33 rondas de radiación y dos rondas de quimioterapia, lo que costó mucho. Como resultado, comenzó el año con una deuda de $7,000 que tenía que ser pagada antes de comenzar el tratamiento.

Miller luego inició una página de GoFundMe y dio a conocer la noticia. Ese mensaje no fue muy lejos ya que Miller solo tiene 1,805 seguidores en Twitter.

Así que le pidió a su excompañero Chad Marshall, Brad Evans y Jordan Morris, que tienen más de un cuarto de millón de seguidores combinados.

“Les pregunté que si podían retuitear eso. Lo único que estaba buscando es un par de miles de dólares”, indicó Miller.

Los tres jugadores también donaron y con la ayuda de jugadores alrededor de la liga y con aficionados en Seattle, Miller ya había tenido más del doble de los $7,000 que Puhl necesitaba para iniciar su tratamiento. Así que Miller puso una nueva meta de $20,000, para ayudar a otras familias que tengan el mismo tipo de dificultad.

“Eso ayuda mucho”, dijo Pulh, quien ha tenido un buen pronóstico. “Han ayudado mucha gente. Están ayudando aficionados del Seattle Sounders que probablemente nunca vieron jugar a Tyler, están ayudando a gente de L.A. que no lo han visto jugar”.

Porque es eso lo que hace la familia.

