Exjugador de la NFL está bajo custodia en conexión con publicación de Instagram que cerró preparatoria de Studio City

El exjugador de la NFL y alumno de Harvard-Westlake Jonathan Martin está bajo investigación en conexión con una publicación de Instagram que muestra una pistola y hace referencia a su escuela, según Los Angeles Times.

Una foto de una arma y las letras Harvard Westlake fueron escritas en toda la foto, lo que provocó que la escuela cerrara el viernes, de acuerdo a tres fuentes.

La imagen, la cual tiene como referencia "revancha y suicida" como las únicas opciones para una víctima de bullying fue publicada en Instagram en una cuenta que le pertenece a Martin, un exjugador de los Delfines de Miami, quien acusó a sus compañeros de equipo de hacerle bullying en 2013.

La publicación en la página de Martin provocó que los oficiales cerraran la escuela de Harvard-Westlake en Studio City y Beverly Crest, según fuentes.

La fuente habló a The Times en condición de anonimato porque no están autorizada a hablar del caso con la prensa. Un vocero de la policía de Los Ángeles no quiso comentar en los incidentes específicos que provocaron el incidente.

En un mensaje enviado a los estudiantes el viernes por la mañana, los oficiales de la escuela revelaron que estaban enterados de “desconcertante publicación en las redes sociales que mencionaban a Harvard-Westlake por nombre” el jueves por la noche.

“La seguridad de nuestro estudiantes, los maestros y trabajadores son nuestra preocupación principal. Así que, por la abundancia de precaución, hemos tomado la decisión de cerrar la escuela hoy”, mencionó el correo electrónico.