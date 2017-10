FBI dice que la masacre en Las Vegas no tiene conexión con grupos terroristas internacionales

Al menos 58 personas murieron y al menos 500 resultaron heridas luego de que un pistolero abrió fuego el domingo por la noche en un festival de música country al aire libre en Las Vegas, el tiroteo más mortífero en la historia americana moderna.

Los primeros disparos empezaron a las 10:08 p.m. Más de 22.000 espectadores buscaron refugio mientras sonaba el ruido de una ametralladora que disparaba desde una habitación de hotel en el piso 32 del Mandalay Bay al otro lado de la calle.

La policía dijo que el sospechoso, de 64 años de edad, Stephen Paddock, residente de Mesquite, Nevada, se suicidó antes de que un equipo SWAT lograra confrontarlo. Los oficiales descubrieron al menos 10 rifles en su habitación de hotel.

"Ahora mismo creemos que es un acto de un lobo solitario", dijo el alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo. "Estamos seguros de que ya no hay una amenaza". El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas es una fuerza conjunta del condado de la ciudad encabezada por el sheriff.

Lombardo dijo que las autoridades no tenían pruebas todavia el motivo de la masacre. "No sabemos cuál era su sistema de creencias".

El grupo Estado Islámico emitió una declaración reclamando la responsabilidad del ataque, alegando que el pistolero se había convertido al Islam hace meses, aunque no proporcionó ninguna prueba; casi de inmediato, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Las Vegas, Aaron Rouse, dijo que las autoridades federales no habían encontrado tal evidencia.

"Hemos determinado que no hay conexión con un grupo terrorista internacional", dijo Rouse.

"Fue un acto de pura maldad", dijo el presidente Trump en un discurso televisado en Washington, y no se refirió a los disparos como un acto de terrorismo. Dijo que viajaría el miércoles a Las Vegas para visitar a los primeros en responder y las familias de las víctimas.

"No podemos comprender su dolor, no podemos imaginar su pérdida. A las familias de las víctimas, estamos orando por ustedes, y estamos aquí por ustedes, y le pedimos a Dios que los consuele durante este período tan oscuro", dijo Trump.

"Nuestra unidad no puede ser destruida por el mal, nuestros lazos no pueden ser rotos por la violencia", agregó Trump, diciendo que aunque algunos estadounidenses pueden estar enojados, "es nuestro amor lo que nos define hoy y siempre".

El hermano del pistolero dijo que estaba "asombrado" por el ataque.

-¿Dónde diablos recibió armas automáticas? Él no tiene antecedentes militares ni nada por el estilo ", dijo Eric Hudson Paddock a CBS News en Orlando, Florida." Es un tipo que vivía en una casa en Mesquite y bajaba y jugaba en Las Vegas.

La policía dijo que lograron ubicar a una mujer, identificada como Marilou Danley, que se creía que viajaba con Paddock y que se dice que vive en su dirección en Mesquite, a unas 80 millas al noreste de Las Vegas. El hermano del tirador dijo que Danley era la novia del pistolero.

El agente de policía de Mesquite, Quinn Averett, portavoz del departamento, dijo que unos 10 oficiales de Mesquite llegaron a la casa el lunes por la mañana, manteniendo cerrado un perímetro de seguridad. Los oficiales encontraron algunas armas dentro.

La policía de Mesquite dijo que no había tenido ningún contacto previo con el hombre - no tiene multas de tránsito, no hay citas a la corte, "no hay arrestos, nada", dijo Averett. "Es una casa nueva, es una casa limpia y bonita, nada fuera de lo común".

Uno de los muertos era un oficial de policía fuera de servicio que asistía al concierto, dijo Lombardo. Varios oficiales de Nevada y California, tanto dentro como fuera de sus funciones, resultaron heridos por los disparos, dijeron las autoridades.

"Un trágico y odioso acto de violencia ha sacudido a la familia de Nevada", dijo el gobernador Brian Sandoval en Twitter. "Nuestras oraciones están con las víctimas y todas las personas afectadas por este acto de cobardía".

Y en California, el gobernador Edmund Brown Jr. ordenó que las banderas en el Capitolio estuvieran a media asta. "Nuestras oraciones y nuestras más profundas simpatías están con las familias y seres queridos de los muertos y heridos de este trágico tiroteo. Estamos con el pueblo de Nevada en este momento difícil", dijo en un comunicado.

En el Centro Médico de la Universidad, Mason Van Houweling, el director general del hospital, estaba afuera con los oficiales, con la cara cansada. Había estado allí desde justo después del tiroteo. Había sangre en todas partes, dijo. La gente venía en ambulancias, en taxis. Algunos condujeron a extraños con heridas de bala.

El personal del hospital comenzó a atender a los heridos en el estacionamiento y en las entradas al hospital.

"Nuestro equipo ha hecho un trabajo milagroso en una situación muy tensa", dijo Van Houweling. El personal del hospital acaba de empezar a presentarse al trabajo, sin necesidad de pedirle ayuda, dijo.

Los profesionales médicos que estaban visitando la ciudad aparecieron. Había dos anestesiólogos de Florida. Un número de enfermeras eran de fuera del estado. Sus ojos se nublaron. "Es como un mal sueño", dijo Van Houweling. "Esto le sucedió a tanta gente simpática, fue un festival de música country, tanta gente tan cálida".

Las autoridades establecieron un puesto de mando y un centro de clasificación y cerraron partes del Strip en las horas posteriores al tiroteo.

Los huéspedes del hotel fueron impedidos de regresar a sus hoteles, por lo que fueron trasladados a un centro equipado con detectores de metales. La policía investigó inicialmente los informes de un "dispositivo sospechoso" en la calle, fuera del Hotel Luxor, pero dijo más tarde que parecía que no había artefactos explosivos relacionados con el incidente.

Los asistentes al concierto reportaron el sonido de armas de fuego de armas mientras actuaba Jason Aldean. Los disparos parecían venir de un piso superior del hotel, dijeron algunos testigos.

El video publicado en las redes sociales mostró que el concierto al aire libre estaba en plena marcha cuando disparos de armas automáticos resonaron repetidamente. Decenas de personas cayeron al suelo, gritando, mientras otras corrían.