Alumnos protestan dentro de la escuela Cortines por una supuesta violación dentro del plantel

Estudiantes abandonaron las clases en una preparatoria de arte del centro de Los Ángeles por acusaciones de violación sexual

Los estudiantes de la escuela Cortines School of Visual and Performing Arts el jueves abandonaron sus clases después de que una adolescente acusara a otro alumno de violación sexual.

Algunos estudiantes y padres de familia están preocupados porque no se les informó nada sobre lo que supuestamente sucedió. Algunos también estuvieron molestos sobre lo que consideraron una falta de acción del distrito escolar.

El campus, situado en el extremo norte de la ciudad de Los Ángeles, es la principal escuela preparatoria de arte del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

“No conozco toda la historia, y cuando llamé a la escuela, me dijeron que estaba bajo investigación. No me dieron ninguna otra información”, dijo Sibylla Nash, madre de un estudiante. “No sé lo que sucedió, pero algo ocurrió y los padres deben ser notificados cuando se presentan este tipo de acusaciones en contra de los estudiantes”.

Los nombres de los alumnos en cuestión son bien conocidos por todo el campus. La estudiante de último año, Molly Kleinman, dijo que vio un post de Facebook sobre el incidente escrito por la joven quien dijo que había sido violada sexualmente.

La historia que circula por el campus es que la joven denunció la agresión ante la administración, pero que la administración no tomó ninguna medida.

El jueves por la mañana, a comienzos de la jornada escolar, decenas de estudiantes, quizás más de 100, marcharon por los pasillos de varios edificios y luego se reunieron en los escalones frente a la escuela, según testigos, padres de familia y videos tomados con teléfonos celulares.

En los videos, se puede escuchar a los estudiantes gritando furiosamente obscenidades: “¿a quién están protegiendo? A un... violador”.

Una portavoz del distrito escolar dijo que las restricciones de privacidad limitan la publicación de información.

“La escuela está trabajando con las autoridades al mismo tiempo que garantiza que se cumplan las políticas del distrito con respecto al proceso administrativo que se debe seguir", dijo Shannon Haber. “Además, los consejeros y otros miembros del personal están disponibles para proporcionar apoyo, según sea necesario. Seguimos comprometidos en proporcionar un entorno seguro para todos en la escuela”.

La protesta finalizó a la hora del almuerzo.

Kleinman dijo que los administradores de la escuela aplazaron varios eventos programados para ese día.