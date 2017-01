Charlie Beck, jefe de la policía, no quiere convertir a sus oficiales en agentes de inmigración

Escribí acerca de García en 2004 y lo llamé la semana pasada -ya está jubilado- para preguntarle qué piensa acerca del presidente Trump y su promesa de construir una muralla a lo largo de la frontera. “No importa qué tipo de cerca pongas allí”, dijo García, “eso no detendrá a nadie. No importa cuán alta o ancha sea”.

El jefe de policía no desea insultar las decisiones del nuevo presidente, pero con 40 años de experiencia, cree entender bien a su ciudad, sabe cómo protegerla de la mejor forma y no se siente atraído por la retórica política simplista. De todas formas, comprende que podría poner en riesgo millones de dólares en fondos federales, si Trump decidiera castigar a las ciudades que no cumplan con su voluntad. “Si acatara esa medida, me arriesgaría a perder mis creencias”, afirmó Beck. “No hay un precio que me obligue a hacer las cosas de forma diferente”.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis