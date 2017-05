El interminable ‘efecto Willie Horton' mantiene las prisiones demasiado llenas para el bienestar del país

Con esto tampoco contribuye la práctica estadounidense de la elección de fiscales y jueces. Los votantes tienden a estar mal informados sobre las tendencias actuales de la delincuencia; en cambio, se enfocan en casos únicos y memorables de “indulgencias que han salido mal”, lo cual significa que los fiscales y magistrados elegidos pecarán de severos para asegurarse de que no surjan sorpresas -como Darrell Dennis- que pudieran causarles daño político.

Ese crimen les proporcionaría un ataque certero y emocionalmente poderoso contra la ley. Aunque los defensores de la Proposición 47 pueden remarcar que aquellos salvados de una larga sentencia no han cometido más crímenes, esas historias tienen menos resonancia y la gente siempre teme que alguna otra reincidencia esté al acecho. En otras palabras, los costos de la proposición serán claros e impactantes, mientras que los beneficios de mantener a más personas fuera de la cárcel -los cuales son más importantes para la sociedad- resultan más abstractos y tenues.

California lucha con el mismo tipo de desafío político con respecto a sus reformas penitenciarias, especialmente con la proposición 47, que en 2014 reclasificó varios delitos de drogas y propiedad como ‘menores’. Con poca o ninguna evidencia, muchos jefes de policía y sheriffs han afirmado públicamente que los picos de la delincuencia en el estado están vinculados con dicha proposición. En febrero pasado se responsabilizó en parte a la Proposición 47 por el asesinato del agente de policía Keith Boyer, de Whittier, aunque el hombre acusado no había sido alcanzado en absoluto por las nuevas reglas.

El efecto Horton sigue reproduciéndose una y otra vez. En 2011, Arkansas aprobó un proyecto integral de reforma judicial penal que generó un rápido descenso de su población carcelaria, en casi un 10%. Pero cuando un solo preso puesto en libertad condicional, Darrell Dennis, cometió un asesinato, la junta de libertad condicional redujo las liberaciones de forma tan agresiva que, para fines de 2013, las prisiones del estado habían crecido un 17%, marcando un nuevo máximo. No importó que, en general, las reformas parecieran abordar con seguridad el problema hizo descarrilar todo el esfuerzo.

Aunque el impacto del anuncio en el resultado de la elección ha sido exagerado, los políticos rápidamente aprendieron su lección. No importa qué tan exitoso sea un programa de “liberación anticipada” de prisión, un único fracaso puede imponer grandes costos políticos.

Una razón para esos resultados es que simplemente toma tiempo modificar nuestro sistema de justicia penal. Otra es que hay grupos políticamente poderosos, como las asociaciones de abogados distritales y los sindicatos de oficiales correccionales, que se oponen fuertemente a las reformas y ganan victorias como el énfasis de Sessions en la sentencia mínima obligatoria. También hay barreras más profundas y duraderas a la reforma; la más importante es la potente asimetría que impregna nuestra política de castigo: incluso la más mínima indulgencia es políticamente costosa, pero no así la severidad.

La “Realineación” en California es uno de esos intentos. Obliga a los condados a incurrir en el costo de encerrar a delincuentes que no son violentos, no han cometido crímenes graves ni de índole sexual; las personas con esas tres características ya no pueden ser enviadas a prisión estatal, sin importar el cargo.

Sin embargo, Sacramento decidió recientemente volver permanentes los subsidios proporcionados a los condados para manejar los aumentos de sus costos, socavando lo que este cambio podría haber logrado. Hasta ahora, ningún otro estado ha intentado abordar el oportunismo de las agencias locales del orden con el dinero de los presupuestos estatales.

El encarcelamiento masivo tiene beneficios que reducen el delito, pero los números demuestran claramente que estos se empequeñecen frente a sus daños a la sociedad: costos fiscales astronómicos, aumento de las tasas de pobreza y enfermedad, riesgos elevados de perpetuar el delito en las familias y otras consecuencias.

Incluso en California, que ha intentado cambiar -y, en cierta manera, tuvo éxito- se han dado pocos pasos para abordar los problemas políticos subyacentes que hacen que las penas de prisión sean la salida fácil. Hasta que no lo hagamos, nuestros intentos de reforma seguirán decepcionándonos.

