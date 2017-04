El hallazgo de huesos de mastodonte de 130,000 años de antigüedad podría reescribir la historia de la aparición de humanos en las Américas

Don Swanson, paleontólogo del Museo de Historia Natural de San Diego, apunta a un fragmento de roca cerca de los restos de un gran colmillo de mastodonte hallado en el sur de San Diego. El descubrimiento podría cambiar drásticamente la comprensión de cómo y dónde los humanos llegaron a las Américas (Museo de Historia Natural de San Diego).

Los huesos destrozados de mastodonte en un sitio al sur de California llevan cicatrices de la actividad humana desde hace 130,700 años, sostiene un equipo de científicos, lo cual podría retroceder unos 115,000 años la fecha ampliamente aceptada del asentamiento de los humanos en América del Norte.

De ser verificado y corroborado por otros científicos, el descubrimiento descrito en la revista Nature reescribiría radicalmente la cronología de cuándo los humanos llegaron por primera vez a las Américas.

“Es la primera vez que hay un sitio arqueológico demostrado, con todas las de la ley”, afirmó Curtis Runnels, un arqueólogo de la Universidad de Boston que no participó del estudio, en referencia a la combinación de varias líneas de evidencia en el lugar del descubrimiento. “Esto tiene una enorme importancia; es uno de los descubrimientos del siglo, diría”.

Sin embargo, sin el beneficio de restos humanos reales, la drástica modificación de la línea de tiempo aceptada podría no persuadir a todos los científicos del sector. “Mi reacción ha sido escéptica”, señaló John McNabb, un arqueólogo paleolítico de la Universidad de Southampton, que tampoco participó en el estudio. “La fecha que citan es fantásticamente más antigua que cualquier cosa citada como referencia de la ocupación temprana de las Américas hasta ahora. Es una duda muy grande”.

El hallazgo de huesos de mastodonte de 130,000 años de antigüedad podría reescribir la historia Costillas y vertebras de un mastodontes fueron encontradas por la Unidad J4 de excavación (Museo de Historia Natural de San Diego). Costillas y vertebras de un mastodontes fueron encontradas por la Unidad J4 de excavación (Museo de Historia Natural de San Diego).

Los restos fragmentados del mastodonte fueron descubiertos a finales de 1992 por el coautor del estudio, Richard Cerutti, del Museo de Historia Natural de San Diego, durante un trabajo de monitoreo paleontológico rutinario en un proyecto de ampliación de una autopista de Caltrans, en el sur de San Diego. De los antiguos depósitos de agua surgieron restos de un camello, un caballo y otros mamíferos, incluyendo huesos, colmillos y dientes de un mastodonte, un lejano y largamente desaparecido pariente de los elefantes.

Pero los fósiles del mastodonte lucían muy diferentes de los otros cercanos. Los huesos de las extremidades del animal, sus molares y colmillos habían sido destrozados en varias piezas. Eso sorprendió a los investigadores, puesto que los huesos de las patas son fuertes y gruesos y deberían haberse preservado enteros durante las eras, especialmente ya que costillas y vértebras -más frágiles- habían sobrevivido en mucho mejor forma.

“Fue un sitio realmente intrigante”, afirmó Tom Deméré, coautor del estudio y paleontólogo de vertebrados del Museo de Historia Nacional de San Diego, quien explicó a continuación los patrones que desafían la explicación por causas naturales.

Los extremos de algunos huesos lucían arrancados, una señal de que los humanos podrían haber intentado llegar a la médula ósea, precisó el experto. Los huesos de mastodonte también llevaban patrones de fractura espiral que son típicos de las roturas que acontecen cuando el hueso todavía está fresco, en lugar de los quiebres rectos que ocurren en huesos mucho después de la muerte (los huesos de lobo y caballo hallados en las capas de sedimento cercanas no exhibían los mismos patrones).

Esa extraña y selectiva destrucción es una señal de que los humanos estuvieron allí, buscando huesos espesos y colmillos que podrían moldear en nuevas herramientas, remarcaron los autores del estudio.

Sumado a ello, los huesos no estaban dispuestos de la manera que suele suceder cuando un animal muere por causas naturales, sino agrupados en racimos, y cerca de cada grupo había dos o tres adoquines de piedra.

Si los humanos fueron quienes rompieron los huesos de mastodonte, probablemente lo hayan hecho usando grandes adoquines, resaltaron los expertos. Las piedras son grandes -una de ellas pesaba 32,5 libras- y podían emplearse como martillos o yunques. Estas piedras se destacaban en el sitio, particularmente porque la zona está llena de sedimentos finos y sedosos, no de grandes rocas. Las suaves corrientes fluviales que trajeron el limo no hubieran sido capaces de arrastrar grandes rocas al lugar, por ende, es posible que un humano las haya llevado allí. Además, los científicos pudieron ensamblar fragmentos de piedra que parecían haberse quebrado con el repetido martilleo.

“Simplemente no podía creer que esto estuviera ocurriendo, pero la evidencia estaba ahí, justo frente a uno”, señaló el autor principal, Steve Holden, director de la investigación en el Centro para la Investigación Paleolítica Estadounidense. Los patrones de quiebre eran extrañamente familiares a los que el experto había visto en los sitios que había estudiado en las Grandes Llanuras. “La evidencia es tan fuerte que uno no puede ignorarla y decir: ‘Oh, creo que no, no voy a lidiar con ella’”.

Para asegurarse, los investigadores incluso hicieron experimentos usando huesos de elefante, rompiéndolos con grandes piedras para ver si los patrones de daño de rocas y huesos coincidían con los patrones del mastodonte. Pronto descubrieron que el mastodonte de Cerutti no sólo marcaba un sitio paleontológico, sino arqueológico.

Para ver la edad de los huesos, el coautor del estudio James Paces, del U.S. Geological Survey en Denver, sometió los especímenes a técnicas radiométricas, para analizar la tasa de deterioro del uranio en los huesos y en su entorno, con el fin de determinar su edad. El resultado fue de 130,700 años, con un margen aproximado de 9,400 años. “Estamos seguros de que tenemos una muy acertada idea de cuándo murió este animal y cuándo los huesos se incorporaron al sedimento circundante”, afirmó Paces.