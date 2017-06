El ganador de la lotería con un premio de 447,8 mdd aún no reclama su dinero

Un boleto de lotería de dos dólares dio un premio generoso a un afortunado jugador de Powerball este fin de semana, pero el ganador del premio mayor -de 447,8 millones de dólares- aún no se ha presentado, dijeron el lunes voceros de la lotería.

"No sabremos quién es el ganador hasta que se reclame el billete", dijo la Lotería de California a través de una declaración escrita.

“Alentamos a todos los ganadores de la Lotería a firmar de inmediato la parte de trasera de su boleto con tinta, ponerlo en algún lugar seguro que podrá recordar y reclamarlo inmediatamente", dijo la lotería en su declaración.

Pics from today's news conference on $447.8M #Powerball win in Sun City. Marietta Liquor & Deli to get $1M for selling winning ticket. pic.twitter.com/Oy9vXSqw59 — California Lottery (@calottery) June 12, 2017

Aunque siguen sin reclamar el premio, el dueño de la tienda que vendió el billete ganador fue recompensado con un bono de 1 millón de dólares.

A las 11:45 de la mañana del lunes, en la tienda Marietta Licor & Deli, de Sun City, sobre la calle Bradley Road, se entregó al propietario de la tienda un cheque extra por parte del personal ejecutivo de la Lotería de California y representantes de comunicaciones corporativas.

"Esto es increíble, una sensación increíble ser parte de todo esto", dijo Matthew Alberre, hijo del dueño.

The winner of the $447.8M #Powerball jackpot has not come forward yet. #CALottery — California Lottery (@calottery) June 12, 2017

Cada minorista [o dueño de una tienda] que vende un boleto ganador Powerball recibe la mitad del 1% del total de la bolsa ganadora, hasta $ 1 millón.

El jackpot –premio mayor- es el séptimo más grande en la historia de Powerball y el décimo premio de lotería más grande en la historia de los Estados Unidos.

Las probabilidades de ganar el Powerball son 1 en 292.2 millones de opciones. Hasta el ganador del sábado, nadie había igualado los seis números de Powerball desde el 1 de abril.

La especulación sigue aumentando en cuanto a quién es el ganador y cuándo él o ella se presentarán para cobrar el premio.

Winner of $447.8-million Powerball jackpot has yet to come forward https://t.co/DyEVnS47qb pic.twitter.com/SKqBVnMAjC — Los Angeles Times (@latimes) June 12, 2017

Lo que sí es seguro, es que se hará con gran atención mediática casi garantizada para el posible millonario. Se esperaba que él ganador o la ganadora puedan estar ordenando sus asuntos antes de presentarse.

"Estamos felices de ayudar a este ganador a comenzar su nueva vida como multimillonario", dijo Russ López, Subdirector de Comunicaciones Corporativas de la empresa.

López mandó un mensaje para el ganador para que hable con abogados, contadores de impuestos, planificadores de bienes raíces y asesores de inversiones.

"Ganar la lotería nunca debe ser una pesadilla", continuó López. "Ganar la lotería no debería ser lo peor que le pueda pasar a su vida, debería ser una experiencia increíble".

El premio estimado de $ 447.8 millones puede ser pagado con una anualidad que se pagará durante 29 años. Pero si el ganador elige recibir el premio mayor en efectivo, recibiría aproximadamente $ 279.1 millones después de pagar sus impuestos.

Los números de la suerte dibujados el sábado por la noche fueron 20-26-32-38-58, y el número Powerball fue de 3.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.