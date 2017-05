Snapchat sale a cazar más personas y tecnología impulsado por sus adquisiciones

Las adquisiciones impulsaron a Snapchat de ser una limitada aplicación de mensajería a una compañía de $28,000 millones de dólares, que redefine cómo la gente se toma y comparte sus fotografías. Y la nueva y pública Snap Inc. no aminora la marcha.

Un pequeño grupo liderado por Steve Hwang, vicepresidente de desarrollo corporativo, está buscando acuerdos de software y hardware que puedan reestructurar Snapchat o reforzar su equipo de ingeniería. Snap ha ido tras proyectos de Kickstarter, aplicaciones emergentes y start-ups en problemas: algunas compras pasadas incluyen al fabricante de dispositivos de realidad aumentada Vergence Labs, la aplicación de caricaturas personalizadas Bitstrips y la app de búsqueda de cosas para hacer Vurb.

BITMOJI: Snap gastó $64 millones en Bitstrips, que desarrolló tecnología para que los usuarios creen una versión caricaturizada de ellos mismos para usar en emojis.

El equipo de adquisiciones parece haber establecido pocos límites en cuanto a lo que evaluará, cuánto pagará y con qué frecuencia hará un acuerdo. La tecnología de anuncios y las herramientas de realidad aumentada son un obvio interés para la compañía de Venice, que este miércoles emitirá su primer informe de resultados. Pero Snap también ha demostrado su voluntad de aprender nuevas áreas de tecnología no reveladas, y de ponerse al día mediante reuniones consecutivas con start-ups que compitan para desarrollar tales proyectos.

Programar una reunión con Snap puede ser complicado a veces, pero la firma no es una fortaleza como Apple. Cuando está lista para hacer una oferta, no es hiperagresiva ni evita las guerras presionando. Sin embargo, puede hacer una oferta interesante, con un fondo de financiamiento de $3,000 millones y juntas en azoteas con vistas a Venice Beach. Las negociaciones son más flexibles que en las conversaciones de asociación, donde se dice que Snap es más rígida en cuanto a sus términos.

SNAPCODES: Snap pagó $54 millones por Scan, que desarrolló una forma para que los usuarios creen códigos de barra personalizados aptos para escanear desde una aplicación como Snapchat.

El equipo de desarrollo corporativo de Snap se ha ganado la reputación de ser considerado y razonable al hacer tratos, según entrevistas con ocho personas que han tenido vínculos con sus miembros. Varias personas hablaron de forma anónima debido a acuerdos preexistentes de no divulgación. Snap, por su parte, se negó a efectuar comentarios. “Ellos saben dónde tienen palancas, y no se sienten demasiado mal si un acuerdo no funciona”, afirmó el consultor de un vendedor.

Adquisiciones clave de Snap:

Aunque están integrados a Snapchat, a estos equipos adquiridos se les permite mantener sus oficinas existentes en sitios como Ucrania y Toronto. Snap ahora tiene un empleado enfocado exclusivamente en resolver cuestiones con las compañías adquiridas.

Facebook Inc. o Google Inc. podrán seguir siendo el sitio de aterrizaje estable para muchos empresarios del sector tecnológico que venden sus nuevas empresas. Sin embargo, para los fundadores más jóvenes y audaces, quienes buscan maximizar su influencia y asumir el riesgo, Snap tiene cada vez más atractivos.

Los empresarios aprecian la transparencia de Snap, que por ejemplo reconoce antes de las reuniones de carácter educativo que cualquier compra sería remota. En casos en que Snap optó por no hacer acuerdos, se tomó el inusual tiempo de ofrecer comentarios específicos acerca de lo que no era viable, así fuese en cuanto a la tecnología, el tiempo u otros temas.

Los empleados de Snap también han sido francos en su inexperiencia. No llegan a una reunión con una start-up sabiendo todo acerca de ésta, tal como los equipos de desarrollo corporativo de Facebook y Google.

Hwang fue asociado en el bufete de abogados Cooley durante tres años antes de llegar a Snap como director de operaciones legales. Dena Gallucci, otra figura clave del equipo de desarrollo corporativo, llegó a Snap directamente desde la Universidad de Stanford, hace unos años.

El jefe de Estrategia Imran Khan trabajaba en investigación de mercado de valores en Wall Street. Como supervisor de algunas de las ventas de anuncios de Snap, Khan ha estado involucrado en acuerdos como la adquisición, el año pasado, del personal de la abrumada start-up de tecnología de avisos Flite. Drew Vollero, director financiero y exmiembro del equipo de estrategia de Mattel, podría ser el más experimentado.

Los líderes de adquisiciones en Apple, Amazon, Verizon y Uber son veteranos de la banca de inversión, que pueden tener un conocimiento más profundo de las ofertas de precios, y conexiones que podrían ser clave para las negociaciones extraoficiales. Personas con antecedentes en el sector legal dirigen los departamentos de desarrollo corporativo de Google, Microsoft y Facebook, aunque pasaron muchos años hasta escalar a esos puestos.

La juventud de este grupo de Snap podría ser un activo de una manera diferente: pueden relacionarse bien con los usuarios más jóvenes de Snap.

Frank Cordek, director del banco de inversiones Signal Hill, encontró al equipo en modo de escucha cuando los conoció, hace un año, en una sala de conferencias en Venice, detrás de una puerta camuflada. “La mayoría de estos compradores, como Oracle o Microsoft, tienen grupos de desarrollo corporativo que han realmente trazado el mapa con total claridad”, afirmó Cordek. “Snap no había construido una estrategia todavía, pero su habilidad de mantenerse en contacto con el público es posiblemente algo positivo”.

El apoyo en Hwang y Gallucci también puede reflejar el deseo de Evan Spiegel, presidente ejecutivo de Snap, de confiar más en aquellos que se han formado a su lado. Las malas experiencias con capitalistas de riesgo llevaron a Spiegel a ser escéptico de permitir el ingreso de financistas ajenos a su círculo íntimo, aseguran aquellos que han interactuado con él.

El ejecutivo también tiene injerencia en las peculiaridades del departamento; Snap le ordena a las empresas que ha adquirido y a sus accionistas no anunciar o discutir las ofertas. Los inversionistas que quieren difundir un gran negocio en sus sitios web ni siquiera pueden hacerlo cuidadosamente. La misma política se aplica a las empresas en las que Snap invierte en vez de adquirir directamente.