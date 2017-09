Con el boleto para los playoffs casi en la bolsa, los Dodgers ahora se enfocarán en su salud

Durante las cinco semanas que estuvo en la lista de deshabilitados, el as de los Dodgers, Clayton Kershaw, apareció por momentos en el campo de juego, corriendo hacia Kyle Farmer en una ocasión y brincando para abrazar a Yasiel Puig en otra.

El ver cómo Kershaw celebró las victorias más emocionantes del equipo dejó en claro que lo que había dicho sobre su lesión de espalda era cierto, no era tan severa como la que sufrió el año pasado.

“Tomamos las cosas con mesura”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, el viernes antes del regreso de Kershaw a la lomita.

Los beneficios de hacer las cosas así fueron evidentes más tarde en la noche cuando los azules vencieron 1-0 a los Padres en Petco Park.

El as lanzó seis innings sin permitir carreras y retiró a 12 bateadores al hilo. También envió 70 lanzamientos, cinco menos de lo que tenía previsto.

Lo que lo Dodgers hicieron con Kershaw, lo hicieron con Yu Darvish, Alex Wood y Cody Bellinger, y ahora también lo están haciendo con Corey Seager.

Con una ventaja de 16 juegos en la División del Oeste de la Nacional, el equipo no está preocupado por la tabla de posiciones, pueden manejar el tiempo que queda de aquí a los playoffs a su antojo.

Es un lujo especial del que puede gozar una escuadra especial, y Roberts planea utilizarlo mientras navega un mes complicado en el que cargan con la etiqueta de favoritos para llevarse la Serie Mundial.

Grandes Ligas ha existido por casi 150 años y todavía no hay una fórmula que dicte lo que los equipos deban de hacer en septiembre para preparase para octubre.

Los Cubs de Chicago continuaron arrollando a sus rivales durante el último mes de la campaña regular el año pasado, mientras que los Royals de Kansas City se dieron por servidos un año antes. Ambos terminaron ganando el Clásico de Otoño.

“Cada equipo es diferente”, expresó Roberts. “Cada temporada es distinta”.

Los Dodgers contaban con una racha de cinco descalabros antes del juego contra los Padres, pero ¿qué significó esto?

“Una cosa bastante difícil son los pocos días de descanso que tienes entre el fin de la temporada regular y los playoffs”, contó el tercera base Justin Turner. “Tienes como cinco días libres, si no eres un comodín. Puedes ver las cosas de dos maneras. No quieres perder 20 partidos al hilo de cara a la postemporada, pero si llegas a estar embalado pierdes ritmo debido a que no vas a hacer nada durante cinco días”.

A Roberts le gustaría que su equipo llegue a los playoffs en buen momento. Durante las próximas dos semanas se dedicará a mejorar la salud de sus jugadores, y para las siguientes dos se enfocará a pulirlos.

