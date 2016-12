Trata de personas, ¿cómo debe actuar la policía de Long Beach cuando uno de los suyos es atrapado en operativo antiprostitución?

Holder fue acusado de un delito menor de solicitar servicios de prostitución. Meses más tarde, se declaró culpable por perturbar el orden, un delito menor, y fue condenado a tres años de libertad condicional y 30 días de un programa de semilibertad, muestran los documentos judiciales. Holder y su abogado no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un vocero confirmó que Holder sigue siendo empleado del departamento y que ha sido apartado del equipo SWAT, pero no informó si su reasignación fue resultado del arresto y procesamiento.

Steve James, presidente de la Asociación de Oficiales de la Policía de Long Beach se refirió a Holder como un oficial “muy respetado” y se burló de la idea de que su mala conducta tuviera algún efecto en la capacidad del departamento para relacionarse con las víctimas de trata. Además, se negó a precisar qué sanción recibió Holder, pero dijo que el oficial merecía mantener su empleo. “Creo que la sanción que le impusieron fue más de lo que hubiera recibido el 99% de los estadounidenses por la misma transgresión”, afirmó James.

Peter Bibring, director de prácticas policiales de American Civil Liberties Union of Southern California, aseguró que el caso de Holder resalta el problema de los registros disciplinarios secretos. Sin saber cómo Holder fue castigado, o siquiera si recibió sanción alguna, los residentes de Long Beach no pueden analizar correctamente cómo su departamento es responsable por el tema. “Cuando los oficiales fuera de servicio violan las mismas leyes que hacen cumplir cuando están en servicio, eso plantea serias cuestiones de integridad”, afirmó. “El problema real aquí es no poder saber cómo manejó el tema el departamento de Long Beach”.

La concejal de Long Beach Jeannine Pearce, quien no había sido informada del asunto hasta que un reportero del Times la contactó, remarcó que le preocupa que las noticias del arresto de Holder puedan impactar en la relación del departamento de policía con las víctimas de trata y otros delitos. “Nuestro objetivo es construir relaciones con nuestro Departamento de Policía, los residentes, las víctimas, la gente que necesita confiar en nuestra policía para compartir información y atrapar así a quienes delinquen. Y esto que ocurrió no es útil para todo ello”, aseguró.

