Cerrar las tarjetas con altas tasas de interés, ¿modifica el crédito?

Querida Liz: tengo unas cuantas tarjetas de crédito con tasas de interés muy altas -cerca de 15-. Mi FICO ha mejorado (de 805 a 830) y tengo poco o ningún balance deudor en ellas. Me he contactado con los emisores para pedir tasas más bajas, pero me han dicho que no las modificarán. Tengo otras tarjetas con interés de un solo dígito. Me gustaría cancelar éstas, pero entiendo que mi puntuación podría caer levemente. ¿En cuánto tiempo volvería a tener mi puntaje crediticio de nuevo en los 800? ¿Sería una decisión inteligente?

Respuesta: los sitios que ofrecen puntuaciones de crédito a menudo tienen también simuladores que calculan qué podría suceder si uno actúa de cierta manera, por ejemplo, al cancelar las tarjetas. Notarás, sin embargo, que estos simuladores tienen muchas advertencias: el puntaje puede variar, y mucho.

La realidad es que, a menudo, es difícil predecir exactamente cómo el cierre de una cuenta afectará el puntaje, o precisamente cuánto tiempo se demorará en recuperarlo. Eso no significa que no se pueda cancelar jamás una tarjeta de crédito. Por ejemplo, si no se usa y uno está cansado de pagar la cuota anual, cerrarla puede tener sentido si la calificación crediticia es buena y no se tiene la intención de pedir un préstamo importante, por ejemplo una hipoteca (durante el proceso de obtener un préstamo no es bueno cerrar ni abrir otras cuentas). Si la calificación cae levemente, eso no será una crisis.

Cerrar muchas cuentas juntas a la vez, en cambio, generalmente no es buena idea, particularmente si uno lo hace para “mostrarles quién es el jefe”. Si no se paga interés en esas tarjetas, las tasas que éstas tengan son irrelevantes.

Opciones para el pago de una pensión

Querida Liz: soy una mujer soltera, de 52 años. Acabo de recibir información sobre mi pensión, de un empleador anterior, quien me da la opción de tomar un pago único de $18,701, que podría poner en un plan de jubilación elegible. También podría tomarlo ahora y estar sujeta a penalidades e impuestos, o aplazar el pago hasta mis 65 años, cuando comenzaría a recibir el estimado mensual de $281.68. El tiempo para tomar la decisión es limitado. No necesito ese ingreso ahora. Podría aprovecharlo ahora o esperar hasta los 65. ¿Qué trato es mejor, económicamente hablando?

Respuesta: teóricamente, te iría mejor tomando el pago total, asumiendo que lo colocarías en un IRA u otro plan de jubilación, invertirías al menos la mitad en acciones para un crecimiento a largo plazo y mantendrías tus manos fuera de ese dinero hasta que estés lista para retirarte. Si estás tentada de hacer algo tonto, como tomar el dinero en efectivo, entonces es mejor la anualidad. El cheque de anualidad también es de por vida, mientras que el destino de la suma global depende de los rendimientos de mercado.

¿Qué ocurre con las deudas después de la muerte?

Querida Liz: cuando una persona fallece, ¿qué ocurre con sus deudas? Un cuñado ha sido diagnosticado con cáncer terminal, y mi esposo aparece como beneficiario. Su residencia está totalmente paga, pero él tiene honorarios mensuales de la asociación de propietarios, e impuestos. Sin embargo, ha tenido bajos ingresos durante años, por lo cual también tiene deudas sustanciales con tarjetas de crédito, una línea de crédito con un gran saldo pendiente y otras cuestiones. Él se niega a compartir esos detalles, como sus números de cuenta, para que podamos abordar esos temas cuando él muera. ¿Algún consejo?

Respuesta: los acreedores de tu cuñado suelen presentar demandas contra el patrimonio cuando una persona fallece. Estas cuentas se pagan antes de distribuir lo que queda -si queda algo- entre sus herederos. Sin embargo, si su patrimonio neto y otros activos no son suficientes para pagar sus deudas, los herederos no son perseguidos; los acreedores tomarán lo que puedan obtener y cancelarán el saldo pendiente de pago.

Tú dices que tu esposo está ‘mencionado’ como el beneficiario, pero no dices dónde. Si su hermano no tiene un testamento o fideicomiso en vida, sería bueno que visite a un abogado cuanto antes. También debería redactar poderes que mencionen qué personas tomarán decisiones financieras y de salud por él, en caso de quedar incapacitado para hacerlo.

Mientras tanto, dejen de molestar al pobre hombre acerca de sus números de cuenta. No hay necesidad de tener esa información mientras él está vivo y es capaz de manejar sus propios asuntos.

Si desea leer la nota en inglés, haga clic aquí.

Traducción: Valeria Agis