Vasyl Lomachenko se enfoca en Jorge Linares, pero se aproxima una contienda ante Pacquiao  

La velocidad de los golpes de Vasiliy Lomachenko solamente pueden ser superados por la velocidad de su ascendente carrera.

Peleó por el título de peso pluma en su segunda pelea, ganó el segundo cinturón más que cualquier otro peleador en la historia, y ahora, en su décima segunda pelea, intenta vencer al campeón de peso ligero Jorge Linares por un tercer título mundial.

“La vida de un boxeador es corta, y no tengo tiempo para desperdiciar, o tiempo para tomar peleas de preparación”, dijo Lomachenko, de 30 años, de cara a la pelea que será televisada el sábado en el Madison Square Garden.

“Quiero lo mejor, quiero sacar lo más que pueda de mi carrera boxística al pelear ante lo mejor”, dijo el ucraniano.

Lomachenko (10-1, 8 KOs) tiene dos medallas de oro olímpicas, las que ganó antes de ser profesional. Su éxito amateur provocó una competencia entre los promotores por firmarlo rápidamente y su mánager Egis Klimas lo bautizó como “El Más Buscado”.

El promotor Bob Arum firmó a Lomachenko al prometerle que tendría una pelea por el título del mundo en su segunda contienda, pero insistió que debería de cambiar su nombre.

“Arum me gritó… ‘‘Más Buscado’ es el criminal más grande en Estados Unidos’”, dijo Klimas.

Lomachenko agregó una segunda corona, en peso superpluma, en su séptima contienda como profesional, y un publicista lo nombró como ‘No-Más-Chenko’ en referencia a Roberto Durán y su rendimiento ante Sugar Ray Leonard en su contienda de revancha.

Inteligente, porque Lomachenko está cerca de que logre que su cuarto rival se rinda en la contienda, como lo hicieron Nicholas Walters, Jason Sosa, Miguel Marriaga, y el dos veces campeón olímpico y entonces campeón de peso supergallo, Guillermo Rigondeaux.

¿Podrá lograr que el quinto se rinda?

“Todo mundo quiere ver que dos guerreros tengan una buena pelea”, dijo Lomachenko a los reporteros el jueves. “Si alguno de los dos se rinde, no va a ser bueno para los aficionados, no va a ser una buena pelea. Una buena pelea es lo que espero que suceda”.

Entonces, ¿prefiere un nocaut sobre un nocaut técnico por rendición?

“Un triunfo es un triunfo”, dijo Lomachenko. “Quiero un triunfo”.

Cuando fue hora de buscar una pelea, Lomachenko mantuvo su mismo discurso con Arum: dame lo mejor. Linares (44-3, 27 KOs) es mucho más alto, con un alcance que es 3 ½ pulgadas más largas que Lomachenko.

El viernes por la noche, después de su pesaje, Lomachenko estuvo en una cena con la Asociación de Escritores de Estados Unidos en Copacabana para recoger su premio del “Peleador del Año”, mientras su papá Anatoly, recibió el premio de “Entrenador del Año”.

“Lomachenko es único”, dijo Arum, quien previamente había nombrado a su peleador como el Picasso del boxeo. “La gente de Lomachenko, especialmente su papá, están bien confiados, están confiados de que es una pelea que se puede ganar. Lomachenko es algo que no hemos visto antes”.

Arum está planeando que Lomachenko haga una defensa en agosto de la corona de título ligero si Lomachenko logra vencer a Linares, con la esperanza de un duelo con Manny Pacquiao por el cinturón de las 140 libras en otoño próximo.

Pacquiao primero necesita hacer su defensa de peso welter si logra vencer a Lucas Matthysse en julio en Malasia para luego hacer una contienda que seguramente será como “pasar la antorcha” como lo fue cuando Rocky Marciano lo hizo con Joe Louis, Larry Holmes con Muhammad Alí y Pacquiao con Óscar de la Hoya.

“Esta es mi primera pelea en las 135 libras. No sé cómo me voy a sentir, así que no tiene sentido de hablar de una pelea contra Pacquiao por ahora”, dijo Lomachenko.

Por ahora, sin embargo, todos pueden ver dónde está yendo esto y Lomachenko lo reconoció.

“Vine aquí porque tengo talento en el boxeo. Nada es para siempre, pero mi historia es para siempre. Es lo que significa para mí, el hacer historia”, expresó.

“Dinero, títulos, cinturones- no vas a llevarte todo eso cuando te mueras. La historia se mantiene para siempre. Es por eso que decidí ir por la historia. Puedes tener dinero hoy, pero no mañana. Es difícil decir lo que la historia nos va a decir, pero quiero grandes retos, quiero los nombres grandes”, indicó.

“Quiero ganar, ganar, ganar”.