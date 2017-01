Nate Díaz dice que UFC lo tiene en la 'congeladora' y busca boxear

Solo porque Conor McGregor esté tomando un descanso mientras espera el nacimiento de su hijo en mayo no significa que el adversario más grande que tiene, Nate Díaz, lo quiera esperar o que lo puedan hacer a un lado.

“Sé lo que es: me están haciendo a un lado”, dijo Díaz a Los Angeles Times el sábado por la noche mientras asistía a un evento de Bellator en el Forum.

“Es por eso que estoy tratando agarrar una licencia de boxeo en Nevada”, agregó.

El presidente de UFC, Dana White, le dijo a Los Angeles Times en un mensaje de texto el lunes que “Nate dijo que solamente quería enfrentar a Conor… no he escuchado de él (desde agosto). Usualmente cuando los muchachos quieren pelear, me llaman”.

Díaz (20-11) está en un juego de “gato y al ratón” con la compañía de artes marciales mixtas debido a que McGregor y él estuvieron en dos de las peleas más lucrativas en la historia de UFC.

