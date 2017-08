Los expertos en boxeo esperan una paliza de Mayweather Jr.   

LAS VEGAS.- Floyd Mayweather padre es un miembro orgulloso de la vieja guardia del pugilismo y espera con ansias que Conor McGregor y su deporte sean humillados, y que la ciencia del boxeo salga con la mano en alto de la brutalidad de UFC.

“Esta pelea podría poner a UFC en su lugar”, dijo Mayweather padre sobre el duelo de este sábado en el T-Mobile Arena. “UFC no va a querer ver cuando este hombre [McGregor] se lleve una golpiza sobre el ring”.

“¿Floyd va a enfrentar a alguien que nunca se ha puesto unos guantes de boxeo? Lo van a golpear por todas partes”.

La confianza suprema que exhibe el padre y entrenador de Floyd en su hijo de 40 años es más ego y orgullo.

Muchos otros también que aman el boxeo están convencidos que McGregor, que tiene un récord de 21-3 en las artes marciales mixtas (MMA), tiene mínimas oportunidades de vencer a un boxeador que ha ganado sus 49 peleas.

“Conor McGregor hará mucho dinero, más de lo que ha hecho” dijo el campeón de boxeo, James Toney. “Pero no es un peleador de este deporte. No tiene chance. McGregor es un peleador de UFC. No sabe cómo golpear”.

“Va a abanicar, ser contragolpeado y Floyd lo va a noquear en dos o tres asaltos”.

Toney, un excampeón de múltiples divisiones, participó en un evento en el que un boxeador enfrentaba a un peleador de UFC, y lo sometieron en un asalto por Randy Couture, campeón en dos divisiones, siete años atrás en una pelea de MMA.

GENE BLEVINS / AFP/Getty Images GENE BLEVINS / AFP/Getty Images

“Se suponía que deberíamos de pelear otra vez en un ring de box, pero luego se retiró”, dijo Toney sobre Couture. “Estoy viendo esto [Mayweather-McGregor] porque es como debe de ser. El boxeo es número uno y punto”.

Los Angeles Times estuvo la semana pasada con el entrenador de boxeo Manny Robles, entrenador del campeón mundial de peso supergallo Jessie Magdaleno y el amigo cercano de McGregor, Michael Conlan, un exolímpico irlandés en 2016. Los tres examinaron en detalle el video de McGregor entrenando y boxeando, los sparrings y sus peleas de UFC.

Entre las críticas, dijeron que los golpes de McGregor son muy abiertos, es muy descuidado al bajar las manos y levanta su quijada mucho, dejándolo vulnerable para un contragolpe cuando está lanzando golpes de poder.

“La única chance que le doy a Conor es que crea en el mismo”, dijo Conlan, quien fue acompañado por McGregor cuando peleó en el Madison Square Garden en su debut profesional. “Cree mucho en él y eso es algo que no he visto antes en otro peleador. Está tomando una tarea casi imposible”.

Robles, quien entrena a Conlan y al campeón de peso pluma Óscar Valdez para sus respectivas peleas el 22 de septiembre en Tucson Arizona, rió al decir que es un buen riesgo para tomar pues McGregor estaría ganando más de $100 millones en esta pelea.

“Si yo ganara ese tipo de dinero, yo enfrentaría a Mike Tyson, dos veces”, indicó Robles. “Hoy y mañana”.

Magdaleno también mencionó que las peleas de UFC, de cinco asaltos, solamente duran 25 minutos.

“Tienes que pelear 11 minutos más ante Floyd Mayweather”, dijo Magdaleno. “Y si se está cansando en dos rounds [ante Nate Díaz en su primera pelea en 2016], esos solo son tres o cuatro rounds de boxeo ante un tipo que puede pelear 12 rounds con los ojos cerrados”.

“No puedes pelear con las manos abajo así. Floyd va a hacer lo de él y lo va a contraatacar todo el tiempo”.

Robles se rió cuando le mencionaron que Mayweather estaba preocupado por los 11 años que tiene sobre McGregor, que McGregor es más fuerte y que tiene una ventaja de dos pulgadas en su alcance.

“Floyd está vendiendo la pelea”, dijo Robles. “Es muy talentoso, tiene una gran quijada, sabe cómo dictar el tempo de la pelea. Lanza golpes, tiene 40 años, pero no importa. No puedes pegar lo que no ves”.

Todos creyeron que la mejor opción de McGregor es lanzar golpes al por mayor temprano en la pelea, con esperanzas de que alcance uno y lastime a Mayweather.

“Tienes que dar todo lo que tienes”, dijo Conlan. “Si no funciona eso, entonces protegerte”.