Arum descarta pelea entre Manny Pacquiao  y Amir Khan para el 22 de abril 

Manny Pacquiao no peleará en los Emiratos Árabes el 22 de abril, tal como pensaba, y ahora parece que Amir Khan tendrá que esperar hasta la segunda mitad de este año si es que quiere enfrentar al filipino.

El promotor de Pacquiao, Bob Arum, le dijo a Los Angeles Times el martes que le ha dado la noticia al mánager de Pacquiao, Michael Koncz, que a la vez debió de darle la noticia al campeón de peso welter en las Filipinas.

Arum dijo que la oferta de $38 millones para enfrentar al campeón de peso welter junior Khan fue una propuesta irrealista.

“Cuando me contactaron, les dije que no era muy probable, que era una locura, que no iba a pasar”, dijo Arum. “Manny quería arriesgar”.

“Si algo parece muy bueno para ser real, es muy bueno para ser real”.

Arum dijo que la suma “no tenía sentido”, agregando que la contienda entre Pacquiao y Khan sería analizada nuevamente con “números realistas” en el verano.

“Esa oferta no va a funcionar por ahora. [Pacquiao y Koncz] estaban hablando con las personas equivocadas”.