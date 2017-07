Tras otra lesión, Adrián González de los Dodgers se ha ajustado a su nueva realidad

Hablando sobre los planes que tiene de rehabilitación tras lesionarse dos discos de la espalda que lo han tenido fuera de acción, Adrián González suspiró y mostró incertitud.

“Estábamos teniendo precaución”, dijo González, quien solo ha jugado en 49 de los 85 partidos que los Dodgers llevan esta temporada.

El mexicoamericano ha estado en la lista de deshabilitados durante las últimas tres semanas y se espera que no regrese hasta a mediados de agosto.

De 35 años de edad, González admitió lo que muchos ya saben; la campaña regular se le ha escapado. Lo que haga de aquí al partido número 162 será con mira a los playoffs.

“Supongo que un jugador joven estaría algo preocupado, ‘necesito regresar y poner buenas estadísticas’”, comentó. “Pero, realmente no me importan los números en este punto de mi carrera, solo me quiero divertir. Quiero disfrutar de mis compañeros y ganar partidos. No creo que hay otra razón para seguir jugando que no sea para ganar”.

Escuchando al ‘Titan’ hablar de su situación, fue sorprendente ver que tan bien se ha ajustado a su nueva realidad.

Muchos atletas del calibre de González no llegan al ocaso de su carrera de buena manera. La determinación y tenacidad que los catapultó hacia el estrellato no les permite reconocer que ya no son los mismos de antes. El originario de San Diego es conocido por ser bastante competitivo.

Ha promediado 159 encuentros durante las últimas 11 temporadas para establecerse como uno de los jugadores más consistentes de Grande Ligas.

“Ya no estás tratando de impresionar a nadie”, expresó. “Tienes confianza en lo que haces y en quién eres”.

González ha ido cinco veces a un Juego de Estrellas y ha ganado el Guante de Oro en cuatro ocasiones. Ha conectado más de 300 cuadrangulares y ha impulsado cerca de 1,200 carreras.

“Sé que, si estoy bien físicamente, puedo salir y hacer cosas buenas en el campo de juego”, indicó. “Si no lo estoy, no puedo”.

El ser consciente de si mismo evitó que Cody Bellinger volviera a las ligas menores en mayo como los Dodgers tenían planeado tras el regreso de Joc Pederson.

“Pensando en cómo me sentía en ese tiempo, les dije, ‘[Bellinger] les puede ayudar más a ganar que yo que estoy lesionado”, señaló el ‘Titan’.

González luego se hallaría en la lista de deshabilitados por primera vez en su carrera.

“Él es uno de nuestros líderes. No es egoísta.”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Bellinger puede jugar en los jardines, pero al igual que el ‘Titan’, es un primera base nato. El veterano dijo que no ve como una amenaza el surgimiento de la joven sensación en el tiempo que él ha estado fuera.

“No me preocupa mi puesto”, expresó González. “La gente piensa que estamos compitiendo o que nuestro orgullo está de por medio, pero no es así”.

“Solo quiero ganar. No se trata de a quién le pertenezca la posición. Se trata de que ganemos como equipo. Si él es el mejor jugador ese día, él va a jugar. Si lo soy yo, yo voy a jugar”.

El ‘Titan’ solo tiene un vuelacercas en 182 turnos al bate esta campaña, pero la alineación de los Dodgers podría lucir más imponente con un saludable González en primera y Bellinger en el jardín izquierdo.

Fuera de Justin Turner, el equipo no tiene a otro jugador de confianza para impulsar a corredores, especialmente en los playoffs. Hace tres temporadas el mexicoamericano lideró la liga en este rubro.

González afirmó que jugará en septiembre sin importar como se desarrolle su recuperación en las próximas semanas.

“No habrá dudas”, dijo. “Aunque no esté al cien por ciento, todavía voy a jugar en septiembre porque lo que tengo es lo que tengo. Si no me repongo durante todo el tiempo que voy a estar fuera, no me voy a reponer. Entonces mejor voy a acostumbrarme a jugar medicado”.

Si su cuerpo no puede tolerar el ser titular, el ‘Titan’ indicó que está dispuesto a ser un bateador emergente. Se sabe que esta transición de ser un jugador de nueve innings a ser un jugar que es usado en ocasiones, puede ser bastante difícil.

“Sé que hay tipos que lo pueden hacer y otros que no. Pero creo que yo ya he tenido suficientes turnos al bate para poder tener éxito en esta situación”, comentó entre risas. “Puedo batear en este momento, y estoy seguro que me iría bien pese a mi espalda”.

De lo que si no está seguro, es de su futuro a largo plazo.

En el invierno González planea dedicarse a fortalecer su espalda, la cual le ha dado muchos problemas en las últimas dos temporadas. Tiene la esperanza de que pueda volver a jugar sin algún dolor, pero también señaló que contemplaría el retiro para el final de la siguiente temporada si su condición no mejora.

En el 2018, el que será el último año de su contrato a siete de 154 millones de dólares, González ganará 21.5 millones.

“Amo a este juego, pero no lo necesito”, aseveró. “Siento que muchos siguen jugando por que necesitan hacerlo, el juego es quién son, es su identidad. Para mí, no es así. Me encanta jugar, me encanta estar con mis compañeros. Me gusta competir y todo lo que viene con esto. Pero no es lo que soy, el juego no me define como persona”.

¿Entonces que es lo que lo define?

“Mi fe, mi familia”, contestó.

Y esto es lo que puede hacer que no extendía su carrera jugando de manera limitada.

“No sé si pueda firmar un contrato como un bateador emergente”, expresó. “No sé si quisiera estar alejado de mi familia para solo batear una vez al día o una vez cada dos días”.

Sin embargo, no está pensando mucho en lo que le viene. Solo quiere gozar de todo lo que le pueda ofrecer el béisbol en esta etapa de su vida.

“Tengo una perspectiva diferente”, dijo González. “Disfrutas del juego. No te preocupas de todas las otras cosas que un jovencito se preocupa. No estoy tratando de ir a un Juego de Estrellas o ganar un Guante de Oro. Solo estoy tratando de divertirme y hacer que el equipo gane”.