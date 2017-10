Chico sensación de 22 años de Dodgers espera seguir brillando en playoffs

Eran las 11:20 p.m. el lunes, 2.5 horas después de que su jonrón representó su llegada tardía a la serie divisional de la Liga Nacional. Cody Bellinger se refugió en una esquina de la banca de Chase Field. Había hecho entrevistas de televisión, felicitado a amigos que viajaron desde su natal Chandler, Arizona, y luego tomó champaña con sus compañeros.

Por algunos segundos quedó en silencio, comenzó a ver hacia su alrededor, celebró en un cuarto lleno de corchos de vino.

“Ey, no me dieron gafas”, gritó.

Luego estaba a un lado su compañero Tony Cingrani, quien le señaló dónde estaban las gafas, Bellinger las agarró y se integró a la fiesta.

Él no es Clayton Kershaw, un hombre que siempre dice que no es necesario usar protección para los ojos en las celebraciones del vestuario. Es un niño de apenas 22 años, que está experimentado muchas cosas por primera vez y muchas veces pasa de desapercibido.

Los primeros dos juegos de los Dodgers en la serie divisional sobre los Diamondbacks de Arizona representó una mala racha para Belllinger, quien se ponchó seis veces en 10 presentaciones en el plato.

Fue en busca de casi todo lo que le mandaban a su dirección.

En el primer inning del Juego 3 el lunes pasado, y otra vez en el tercero, bateó con hombres en las esquinas. En la primera ocasión, pegó un roletazo de out en una recta de 1-0. En la tercera, pegó un elevado en el primer lanzamiento de Zack Grienke, inicialista de Arizona.

Kelvin Kuo / AP Cody Bellinger (35) Cody Bellinger (35) (Kelvin Kuo / AP) (Kelvin Kuo / AP)

Mientras Yasiel Puig caminaba para llenar las bases, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, se acercó a Bellinger.

“Escucha, tú nos levantaste muchas veces este año”, comentó Bellinger sobre lo que Roberts le dijo. “Nosotros te vamos a ayudar, no trates de hacer mucho. Quítate la presión”.

Eso fue muy consistente a los comentarios públicos de Roberts. Al inicio del juego, notó que Greinke se aprovechaba de la agresividad de Bellinger cuando el novato le permitía expandir su zona de strike.

“Si Cody es disciplinado en las esquinas, será una buena noche”, predijo Roberts. “Si sigue abanicando libremente, va a ser una noche más fuerte para él”.

Roberts estaba en lo cierto, pero las observaciones en la conferencia de prensa no ayudaron a Bellinger. Pero una plática de 20 segundos en la banquillo sí funcionó, explicó Bellinger mientras tomaba dos tragos de cerveza.

“Estaba presionando un poco, tratando de hacer mucho en cada lanzamiento”, dijo. “Los primeros dos juegos, estaban lanzando aprovechando mi agresividad. Estaba corriendo mucho. Es difícil pegar así”.

Durante la temporada regular, Bellinger no sufrió de lo que muchos jóvenes sufren típicamente. Pegó 39 jonrones, un récord en la Liga Nacional para un novato, y su porcentaje de bateo con hombres en base en un mes fue de .835.

La diferencia, pensaron los Dodgers, fue que ahora está en la postemporada.

“Es su primer playoff, probablemente está tratando de hacer ”, dijo Justin Turner. “Obviamente, quiere ser exitoso, como lo ha sido toda la temporada. Para él, el adaptarse y calmarse, va a ser muy grande en la próxima serie”.

El conteo fue de 3-1 y con dos outs en el quinto. Greinke usó una curva más alta de lo que pretendía, por afuera del plato. Con un swing violento, Bellinger lo mandó a las gradas. El batazo le dio a los Dodgers una ventaja de 2-0, bueno para una victoria de 3-1 al final. Bellinger se convirtió en el jugador más joven en la historia del equipo en pegar un jonrón durante un juego de playoff.

“Las oportunidades que tuvo en el bate fueron buenas también”, dijo Turner.

Bellinger logró una base por bolas en la séptima. En la novena, pegó un sencillo, y estuvo cerca de contribuir con una carrera.

Además de su contribución a la ofensiva, también tuvo buenas jugadas a la defensiva, especialmente cuando se lanzó en el banquillo de los Dodgers para agarrar una pelota de foul y conseguir el out. En el siguiente inning, inició una jugada de doble-play.

“Las jugadas que ha hecho en primera base en esta serie han sido increíbles”, dijo Turner, quien estuvo muy sorprendido con la agresividad que usa al hacer maniobras de doble-play.

“Es un jugador muy inteligente y que aprende rápido”, dijo Turner.

Como no fue un factor grande en septiembre con los Dodgers, casi nadie se fijó en él, pero Bellinger terminó el mes con un silencio de 10 días. No pegó jonrón, se ponchó varias veces y no se sintió cómodo. Eso lo llevó a la serie divisional, pero al final, con su jonrón espera volver por el camino correcto.

“Estamos llegando a dónde queremos llegar”.

Serie de Campeonato

Dodgers vs. Chicago/Washington

Juego 1: Sábado, 14 de octubre en Dodger Stadium, 5 p.m.

Juego 2: Domingo, 15 de octubre en Dodger Stadium, 4:30 p.m.

Juego 3: Martes, 17 de octubre en Chicago/Washington, por determinar

Juego 4: Miércoles, 18 de octubre Chicago/Washington, por determinar

Juego 5*: Jueves, 19 de octubre en Chicago/Washington, por determinar

Juego 6*: Sábado, 21 de octubre en Dodger Stadium, Chicago/Washington, por determinar

Juego 7*: Domingo, 22 de octubre en Dodger Stadium Chicago/Washington, por determinar

*De ser necesario.

Todos los juegos serán transmitidos por TBS y en radio por 1020 AM