Así es cómo los Dodgers pelean por su vida este fin de semana

Dave Roberts se acordó de una jugada un par de veces el miércoles por la noche. Si Yasiel Puig no hubiera golpeado una línea de 100 mph directo al paracorto, el juego, reiteró, hubiera sido todo diferente. Las bases estaban llenas con un out en el tercer inning. Si la pelota hubiera encontrado un agujero, hubieran entrado dos carreras, dándole a los Dodgers la ventaja. De ahí, no sabemos.

“Si todo hubiese salido de una manera diferente, sería un juego diferente”, dijo Roberts. “Pero así es el béisbol”.

Los Dodgers dejaron las bases llenas. Luego perdieron contra Arizona, un equipo que ha luchado por mantenerse en la pelea antes de que los Dodgers llegaran, luego quedaran en segundo lugar detrás de los Rockies de Colorado en el Oeste de la Liga Nacional.

No se supone que debería ser así. Roberts no debería de estar agonizando en una jugada en el Juego 159. Los Dodgers (88-71) eran los favoritos en el Oeste de la Liga Nacional tras ganar el Juego 7 de la Serie Mundial. Se supone que ya deberían tener su sexto título divisional de forma consecutiva. Pero esta competencia incómoda de los playoffs no estaba en el radar.

“Cuando todo esté dicho y terminado”, dijo Roberts en abril, “los Dodgers estarán al tope de la división”.

Roberts hizo esa declaración mientras su equipo caía. Los Dodgers comenzaron 16-26 pero la organización estaba confiada en que su talento prevalecería en el Oeste de la Liga Nacional.

Existe la probabilidad de que así sucederá. Hay también la posibilidad de que no. Todo depende en lo que suceda en el AT&T Park y en Coors Field en los próximos tres días. Los Dodgers abrirán una serie este viernes ante los Gigantes de San Francisco, con un juego detrás de los Rockies. Colorado terminará la temporada ante los Nacionales de Washington en una serie de tres partidos.

“Se trata de controlar lo que se puede controlar”, dijo el lanzador derecho de los Dodgers, Ross Stripling. “Tratar de ganar tres juegos en San Francisco, porque probablemente tomará tres triunfos para ganar la división, basado en cómo los Rockies están jugando ahora”.

Tampoco es una situación de ganar la división o morir para los Dodgers. El segundo boleto de Comodín podría ser suyo como consuelo. Lideran a los Cardenales de San Luis por un juego por ese puesto de playoff.

Los Cardenales terminan su temporada con un set de tres juegos ante los Cubs de Chicago, también en busca de un puesto de playoffs.

El repasar los posibles escenarios para Los Angeles puede ser confuso.

Comienza todo con la posibilidad de ganar el Oeste de la Liga Nacional este fin de semana, pero también podrían hasta jugar tres partidos en tres ciudades en tres días, antes del Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional el jueves. También podrían ver su temporada finalizada el domingo, sin playoff, por primera vez desde 2012.

“Solamente hay que preparar para ganar un partido el viernes”, dijo el tercera base Justin Turner.