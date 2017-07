Misterio tras lesión de Kershaw

Los Dodgers no dijeron mucho el martes sobre la lesión en la espalda de Clayton Kershaw. El lanzador y oficiales del equipo se reunieron el lunes con el Dr. Robert Watkins, un especialista de lesiones de espalda, pero ni el pitcher ni los ejecutivos del equipo se han reunido con reporteros desde ese entonces.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que Kershaw está tomando medicamento para su espalda y no volverá a lanzar hasta que esté libre de los síntomas. Roberts declinó calcular por cuanto tiempo Kershaw estará fuera pero dijo que el pitcher tiene una lesión de “nivel 1”.

Las lesiones de espalda se pueden evaluar en términos de severidad. Los Dodgers esperan que Kershaw pueda volver de cuatro a seis semanas, de acuerdo a una persona familiar con la situación, pero ese tipo de lesiones usualmente se resuelve con menos tiempo.

“El Nivel 1 de tensión es el nivel más bajo que puedes tener”, dijo Dr. Jonathan Sum, profesor asistente de la clínica fisioterapeuta en USC. “La línea de tiempo para ese tipo de lesiones es poca”.

Sum está hablando en términos generales, pues no ha examinado a Kershaw y aclaró que un periodo de recuperación más amplio no necesariamente indica que el jugador ha sufrido una lesión más seria. Una recuperación más larga podría reflejar que Kershaw necesita más tiempo para la competencia atlética.

Kershaw estuvo fuera 10 semanas la temporada pasada con una hernia en un disco. Roberts dijo que Kershaw ha trabajo con cuidado para acomodar la cantidad de trabajo sin perjudicar su salud.

“Han habido muchas conversaciones en lo que él debe de hacer o puede hacer, o no debería hacer y qué no puede hacer”, dijo Roberts. “Ha acortado el régimen de esfuerzo desde la pretemporada hasta la temporada y hemos analizado todo el trabajo que está haciendo. Conociendo a Clayton, no hay nadie que trabaja más que él”.

For the complete original story in English, please click here.