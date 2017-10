Dodgers esperan que Curtis Granderson despierte en octubre

Septiembre fue muy malo para el jardinero de los Dodgers, Curtis Granderson. Bateó .127 durante el mes hasta que pegó seis hits en sus últimas 16 oportunidades con el bate. Pero ese no fue el peor momento de su carrera.

“Recuerdo que en las ligas menores, tuve siete oportunidades al bate, siete veces me ponché. Llegó un momento en el que mis compañeros pusieron curitas en mis bates y lentes en mi casillero”, dijo. “Era chistoso, lo único que podías hacer es reírte porque me estaban lanzando rectas en el centro del plato y ni le estaba pegando”.

Nadie le ha puesto ahora lentes en su casillero de Dodger Stadium.

“Aún no”, dijo Granderson y agregó con una sonrisa que ha sido consistente durante su carrera.

Los Dodgers adquirieron a Granderson de los Mets de Nueva York el 18 de agosto para tener más banca y versatilidad, por ser zurdo y su valor como uno de los “chicos buenos” en el vestuario. Eso significa ser el que pone la música en el vestuario –como lo era en los Mets, hasta darle apoyo a los jóvenes cuando pasaban por una mala racha, dándoles palabras de optimismo en los momento oscuros.

El veterano de 14 años de edad dijo recientemente que aún estaba adaptándose, aprendiendo lo que hace algunos jugadores reír, y tratando de ver quién es el DJ del vestuario, aunque no ha recibido quejas de su música. También está tratando de encontrar más éxito en el plato, pero no piensa que tiene que cambiar mucho.

“No lo veo como que esté bajo”, dijo Granderson, quien bateó .183 en septiembre y .212 esta temporada con los Mets y los Dodgers. “Si estuviera pegando tanto, ¿sería eso un éxito? Si hubiera hecho otra cosa, ¿sería considerado eso un éxito?

“El éxito es salir y dándole la oportunidad de ganar muchos juegos a tu equipo, sin importar cómo suceda. Puedes hacer muchas cosas buenas y nunca tocar una pelota, nunca poner una pelota en juego pero puedes poner a tu equipo en una situación para ganar, solamente al comunicarte con alguien. No todas las cosas se quedan en el papel”, indicó.

Granderson ha tenido un impacto en varias áreas que no se pueden poner en papel y su mánager y compañeros tienen fe que también tendrá un impacto al momento de batear, donde importa.

El relevista Kenley Jansen siempre creyó que Granderson era un buen tipo y Jansen lo confirmó de primera mano. Jansen se acuerda que Granderson fue devastador cuando los Mets eliminaron a los Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Nacional en 2015, especialmente cuando pegó un doble de tres carreras en el Juego 3. Granderson pegó en esa serie .389 al conectar dos dobles y producir cinco carreras.

“Siempre he creído que es un tipo para octubre. No importa cómo esté este año. Lo he visto en 2015 como nos golpeó y quiero que traiga eso con nosotros y sabemos que puede hacer eso”, dijo Jansen. “Está pegando la pelota muy bien aunque las cosas no se están dando. Pero sé que regresará todo con él en la postemporada. Sé que regresará”.