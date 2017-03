A los Clippers les interesa más tener un equipo saludable que el sembrado en playoffs

En este punto de la temporada, el entrenador de los Clippers, Doc Rivers, no le está dando mucha importancia a la clasificación de la Conferencia del Oeste de la NBA.

“Honestamente puedo decir que no le he dado un vistazo a los puestos o a la conferencia”, dijo Rivers. “Para mí, tras padecer muchas lesiones y perder juegos a consecuencia, solo se trata de estar bien, estar saludable y tener un buen ritmo de juego para los playoffs”.

La preocupación más urgente para Rivers es este mes. Los Clippers jugarán 18 juegos a lo largo de 30 días, 10 de ellos serán en el Staples Center, incluyendo uno ante los Lakers como visitantes.

“Es algo chistoso, tenemos muchos partidos en casa y no viajamos mucho, pero marzo es un mes brutal cuando ves nuestro calendario de juegos”, indicó el entrenador.

Ya en la recta final de la temporada regular, Rivers dijo que no le preocupa en donde termine sembrado su equipo para la postemporada, pese a que al ocupar uno de los primeros cuatro puestos del Oeste, los Clippers asegurarían jugar en casa durante la primera ronda.

“Realmente no me preocupa”, subrayó Rivers. “Obviamente sí pienso que podemos hacer algo ya sobre la hora, haremos algo. Pero ahorita se trata más de entrar bien y de darnos una posibilidad de esa forma”.

“No hay mucho que puedes hacer si te inquietas sobre el sembrado. Aprendí esto como jugador. Sentado aquí, no puedo controlar los otros juegos que se están llevando a cabo. Como no puedo hacer nada, ¿Por qué me voy a preocupar?”.

Cuando empezó la temporada, Rivers tenía planes grandiosos de descansar a sus jugadores lo más posible. Sin embargo, en el trascurso, las lesiones le empezaron a cobrar factura al equipo y no lo pudo lograr.