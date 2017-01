LeBron James arremete contra Charles Barkley y asegura ser el nuevo 'sheriff en el pueblo'

LeBron James ha tenido suficiente con las críticas de Charles Barkley.

“No voy a dejar que le falte al respeto a mi legado de esa manera”, dijo James tras la derrota contra los Mavericks de Dallas.

Barkley, quien es un analista para el programa “NBA on TNT” y hace parte del Salón de la Fama del básquetbol, se refirió hacia James como “inapropiado, llorón y un poco más”.

“Yo no soy el que lanza a alguien por una ventana y tampoco le escupo a un niño”, dijo James. “Nunca he dejado sin pagar en Las Vegas. Nunca he dicho, ‘no soy un modelo a seguir’. Nunca me he aparecido en el Juego de las Estrellas el domingo porque estuve en Las Vegas de fiesta.

“Lo que he hecho toda mi carrera ha sido representar a la NBA de la manera correcta. En catorce años, nunca he estado en problemas, siempre he respetado el juego… impriman eso”.

En el pasado, Barkley ha dicho que James nunca entraría en la lista de los mejores cinco jugadores en la historia de la liga. Además cuando James decidió moverse a Miami con el Heat, lo describió como un “movimiento malo”.

El reciente criticismo de Barkley sobre James fue por las quejas que ha presentado el jugador de Cavaliers por la manera como se está manejando el equipo.

James inicialmente tenía poco que decir acerca de esos comentarios y solo respondió que “son buenos para los ratings”. Sin embargo, cuando ESPN trató de conseguir una opinión con Tristan Thompson, James decidió hablar.

“Si esto es lo que hace que él quiera hablar conmigo, el calendario está ahí para que lo vea”, dijo James sobre Barkley. “Él sabe en qué estadio estaré jugando cada noche. No venga ahora en el Juego de las Estrellas sonriendo y tratando de estrechar mi mano”.

El ganador de cuatro JMV y tres campeonatos de la NBA también arremetió contra otra persona que lo criticó, el presidente de los Knicks de Nueva York, Phil Jackson, quien dijo el año pasado que los asociados del jugador son un “pelotón”.

“Estoy aquí para ganar juegos y cuidar de mis compañeros y cuidar de mis… ¿Cuál es la palabra? Ah, sí, mi ‘pelotón’”, expresó James, quien dijo que fue despreciado por Jackson cuando los Cavaliers jugaron contra los Knicks en Nueva York hace dos años.

Cuando James abandonaba el vestidor, le dijo a los reporteros que estaba “cansado de morder su lengua y que hay un nuevo sheriff en el pueblo”.