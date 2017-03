El exastro de Lakers, Kobe Bryant, aseguró que entre él y Shaquille O’Neal no hubo lucha de poder

Entre los más notables que estuvieron en la presentación de la estatua de Shaquille O’Neal en Staples Center el pasado viernes, estaba Kobe Bryant, quien fue alguna vez su compañero y luego rival.

“Obviamente él tuvo una gran carrera aquí”, dijo Bryant. “Es su lugar entre los mejores Lakers de la historia… En esta franquicia, es una de esas franquicias raras en la que te recuerdan por los campeonatos que ganaste. Que te reconozcan como campeón con Lakers y también como uno de los mejores en jugar este deporte, eso es lo que te garantiza una estatua con esta organización”.

Bryant habló durante la ceremonia en la que agradeció a O’Neal por todo lo que hizo por él, como la de enseñarle una manera más efectiva de liderar.

La relación en entre ellos fue complicada y en algunas ocasiones dramática. En la duela, a pesar de sus diferencias, fueron uno de los mejores dúos en la historia de la liga.

“Nos motivábamos uno al otro”, dijo Bryant. “Esa era la clave. Su fuerza era diferente de mi fuerza. Tienes problemas cuando hay dos jugadores con personalidades diferentes pero tienen el mismo juego. Pero cuando tienes dos jugadores con diferentes juegos, entonces las cosas se amoldan mejor. Es por eso que funcionó para nosotros”.

De alguna manera, todo lo que ellos alcanzaron juntos hizo a Bryant más ansioso de saber que podía él hacer por sí mismo.

“Solo el contexto histórico de todo”, dijo Bryant. “La gente habla de esta relación en el sentido que ‘Shaq llevó al equipo a ganar campeonatos, Kobe no pudo hacerlo, él era un gran jugador pero no lo era’, ‘por sí solo, al estilo de [Larry] Bird y Michael [Jordan] y demás’. No quise ser recordado de esa manera. No recuerdo un dúo de esa magnitud separarse y aún liderar un equipo. Es un reto que decidí tomar”.

En la postemporada de 2004, Bryant recuerda haber asumido que O’Neal se quedaría con los Lakers. Eso significaba que para que él pudiera tomar el reto de ganar por sí solo, Bryant debería dejar al equipo. Cuando O’Neal se dio cuenta que los Lakers irían en otra dirección, exigió ser canjeado. Eso cambió las cosas.

“Eso detuvo mi agencia libre porque los Lakers no iban a perder a Shaq y a mí en el mismo año”, dijo Bryant. “No se sintió como una lucha para mí. No, mira, tuvimos un gran momento juntos. ‘Estoy listo para jugar en otro lugar y ya veré cómo me va’. Ahí es en dónde me encontraba, no era una lucha de poder”.

Cuando se le recordó de los comentarios de O’Neal durante su discurso en su inducción al Salón de la Fama –que Bryant lo ayudó a ser canjeado a Miami – Bryant reaccionó con una carcajada. Bryant dijo que le pareció muy gracioso.

Después de qué Bryant ganó su quinto título, el último con Pau Gasol como su compañero, declaró que él ya tenía uno más que Shaq.

En retrospectiva, ahora se da cuenta lo especial que fueron juntos, y qué especial fueron esos equipos.

“Te das cuenta ahora que volteas a ver que todos los equipos trataban de ganar y lo difícil que era ganar uno… imagínate tres”, explicó Bryant. “Y entonces también ambos tuvimos la fortuna de la banca técnica. Todo se alineó: tremendos jugadores, excelentes veteranos, una hermosa ciudad, una gran historia, entrenadores increíbles. Tuvimos una gran suerte, mucha suerte. Claro, tienes que aprovechar de esa fortuna que te han dado”.