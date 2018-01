Clippers y LAUSD se unen para dar lentes a los estudiantes 

Blake Griffin recuerda que estaba en tercer grado cuando su madre llevó a su hermano Taylor y a él al oculista. La vista de Blake estaba bien.

“Mi hermano no podía ver nada”, dijo el ala pívot de los Clippers y cinco veces participante del Juego de las Estrellas.

Mi hermano estuvo en el sexto grado. Necesitaba anteojos. Dos décadas después, lo que resalta más en la memoria de Griffin es la reacción de su madre.

Taylor sufrió para aprender pues también sufría para ver.

“Fuimos afortunados de acudir ese día y que le revisaran la vista”, dijo Griffin. “Muchos de los niños se pasan la vida pensando que no pueden aprender”.

Los niños en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ya no tendrán que ir al doctor para que les revisen la vista. El LAUSD y la Fundación de los Clippers anunciaron el patrocinio para proveer exámenes de la vista y un par de lentes gratis a cada estudiante de LAUSD que lo necesite.

El programa proveerá anteojos a más de 60,000 estudiantes, dijo Austin Beutner, fundador de Vision to Learn, una organización sin fines de lucro en Los Ángeles.

“Esto es para todos los niños”, dijo Beutner. “Ningún niño se queda atrás”.

El LAUSD y la Fundación de los Clippers compartirán el costo de este programa de dos años y $6 millones de dólares, de acuerdo a LAUSD. Griffin también hará una donación como parte de los $3 millones que donará el equipo.

Gina Ferazzi / Los Angeles Times Blake Griffin comparte con Nasir Lucas, de 11 años, estudiante de Inglewood. Blake Griffin comparte con Nasir Lucas, de 11 años, estudiante de Inglewood. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times) (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Los Clippers y Vision to Learn trabajaron juntos en un programa similar en las escuelas de Inglewood hace dos años y en las escuelas de Long Beach el año pasado. El distrito de Inglewood tiene 12,000 estudiantes, el distrito de Long Beach tiene 80,000. LAUSD tiene 600,000.

“La meta fue ir al distrito escolar más grande”, dijo el dueño de los Clippers, Steve Ballmer. “Es una oportunidad muy buena para nosotros”.

“Blake estaba muy emocionado al respecto. El que Blake tuviera una experiencia en este tipo de cosas, lo hizo especial. Es una oportunidad fenomenal”.

Es una oportunidad fenomenal para una niña que va a la escuela con una lupa, un niño que no puede leer en el pizarrón, a la niña que no puede jugar a la hora de recreo porque no puede ver bien un balón y le impide reaccionar a tiempo.

También, es una oportunidad fenomenal para que los niños eviten ser burlados por sus compañeros, o ser diagnosticados erróneamente con deficiencia de atención o por tener un desorden hiperactivo, en el que le recetan medicinas innecesarias, los catalogan como lentos para aprender o que tienen un problema de comportamiento. Eso los pone en un camino en el que quedan fuera de la escuela y no tienen una oportunidad de ir a la universidad.

“Los niños están yendo a la escuela, específicamente a la escuela primaria y están construyendo una fundación”, dijo Griffin. “Si te quedas atrás en la escuela primaria, vas a quedarte atrás en secundaria, y también en la preparatoria”.

“Ojalá que más y más gente se den cuenta que esto es algo serio. Es algo que literalmente nos ayuda a tener el futuro de nuestro país más preparando y ser más inteligente”.

De acuerdo a Beutner, las leyes estatales obligan a tener exámenes de la vista en las escuelas públicas. Sin embargo, cuando un niño es elegido para someterse a más exámenes, es tarea de los papás el coordinar con doctores para esos exámenes adicionales y si es necesario, el comprar los lentes.

De los niños en comunidades de bajos recursos en California que necesitan lentes, Beutner dijo que el 95% no los tiene. En algunos vecindarios, dijo, “vas a encontrar ocho licorerías antes de que encuentres un doctor de ojos”.

En LAUSD, eso ya no debe ser problema porque existen clínicas móviles- camionetas decoradas con los colores de los Clippers-lo que le traerá exámenes de la vista y lentes directamente a cada escuela. Esta es una misión económica y financiera muy importante para cada distrito escolar, especialmente para este, el segundo distrito más grande en Estados Unidos.

“Cuando resolvamos esto en LAUSD, será el distrito más grande, por mucho, en haber resuelto este problema”, dijo Beutner. “No 5%, no 25%, no 75%”.

“Será el 100%. Eso es algo muy significante”.

For the original story in English, please click here.