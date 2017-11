Presidente de UFC anuncia que incursionará en el boxeo

El presidente de UFC, Dana White, dijo en una reunión en el Wild Card Gym de Santa Mónica que “estaría ingresando al boxeo al 100%” y que está en el proceso de obtener una licencia de promotor.

White, quien se estima que ganó $400 millones el año pasado y que se quedó en el puesto de presidente cuando la agencia de talento de Beverly Hills, WME/IMG compró a UFC, dijo que se quedaría en UFC por lo menos cinco años más.

“No, no, no, no voy a dejar UFC. Me estoy metiendo al boxeo con [el jefe de WME/IMG] con Ari [Emanuel] y UFC va a hacer boxeo también”, expresó White al LA Times.

“Es aún muy temprano. Estamos trabajando en ello. Tengo que poner mis cosas en orden, pero me voy a meter al boxeo. Voy para allá”.

White inició la especulación de su aventura en el pugilismo cuando se puso una camisa de Zuffa Boxing durante un tour promocional del duelo del 26 de agosto entre el campeón de UFC, Conor McGregor, y el campeón invicto Floyd Mayweather Jr.

White revisitó su interés en el boxeo durante un plática con el poderoso productor de Hollywood y director Peter Berg, en la que recordó cómo se retiró como un trabajador de hotel para ir al boxeo.

Al final, lo convencieron de entrar a las artes marciales mixtas tras mudarse y luego él convenció a Fertitta de comprar la compañía en 2001 por $2 millones. Fertitta vendió la compañía el año pasado por $4.025 mil millones.

White podría explorar el tratar con el mánager Al Haymon, un poderoso hombre de negocios con más de 200 boxeadores en su establo y que contrata a diferentes promotores para ciertas peleas. Su Premier Boxing Champions no tiene una voz poderosa para promover a sus peleadores, que incluyen el invicto campeón de peso pesado Deontay Wilder y el invicto campeón welter Errol Spence Jr.

“Al y yo no hemos hablado para nada. Vamos a ver quién está interesado cuando yo diga, 'vamos a hacer esto'”, dijo White.

Cuando le comentaron que Haymon podría usar esa presencia que el promotor de UFC tiene en el deporte de combate, White dijo, “estoy de acuerdo”.

“Es más difícil que simplemente decir: 'nos vamos a meter al boxeo'. Aún tenemos mucha tarea que hacer. Siento que lo puedo hacer mejor que cualquier otro. Me encanta el deporte”.

Cuando White sepa exactamente lo quiere hacer, la aventura podría incluir al entrenador Freddie Roach.

Roach ayudó al campeón de peso mediano de UFC, Georges St.-Pierre, en su pelea del sábado pasado en UFC 217 en Nueva York, y alabó a White por tener una cartelera “fuerte” y tener un “gran evento” en el Madison Square Garden.

“Si ves lo que hemos hecho en los últimos 15 años, no le tenemos miedo a tratar de hacer cosas nuevas”, dijo White.

White también mostró sus habilidades de promotor al anunciar que tiene planeado mover la función del 24 de febrero de Orlando a Londres para maximizar la audiencia de Darren Till, quien enfrentará al retador de peso welter Stephen Thompson en el evento principal.