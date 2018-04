Rose Namajunas brilla de una forma diferente en el octágono de UFC  

Su cabeza rasurada, su mirada fría como el hielo, y un trabajo sangriento en el octágono de UFC han permitido a Rose Namajunas tener un papel que ha adoptado mientras portada el nombre de “Matona” desde su niñez.

“Viene de ser diferente y el tener que crear una persona fuerte, como cuando un gato se eriza. No te metes con ellos, es ese tipo de cosas”, declaró Namajunas. “Es lo que tenía que hacer ya que no era lo que muchos querían… tenía una mala actitud”.

Namajunas, de 25 años, tiene todas las razones para mantener un punto de vista duro de la vida. Ha hablado brevemente de un asalto sexual en su pasado y también fue criada en una casa donde había violencia doméstica y existían enfermedades mentales.

Sus rivales han tratado de poner a prueba su fortaleza exterior. La excampeona de UFC, la peso paja Joanna Jedrzejczyk, le tocó la cara con un puño y repetidamente la insultó durante la conferencia de prensa el año pasado.

Pero Namajunas, no se quebrantó.

Segundos después de noquear a la entonces invicta Jedrzejczyk en el primer round para ser campeona, Namajunas (8-3) le dijo a la audiencia que su cinturón simbolizaba el valor de ser una buena persona.

“Mucha gente ha hablado de más en las artes marciales mixtas, la gente no es honesta con ella misma”, dijo Namajunas esa misma noche. “Estoy cansada de todo el odio… miren alrededor de este mundo, se ve có hay muchas cosas negativas. Me siento como si fuera nuestro trabajo como peleadores, de tratar de dar el buen ejemplo porque las artes marciales se trata de honor y respeto. Solamente estoy tratando de mostrar esa luz positiva. Tal vez podemos encontrar la forma de hacer de este mundo un lugar mejor”.

En la función del sábado por la noche, en el evento coestelar de UFC 223, en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, Namajunas y Jedrzejczyk tendrá su pelea de revancha.

Kathy Willens / AP Rose Namajunas Rose Namajunas (Kathy Willens / AP) (Kathy Willens / AP)

La campeona se ha inspirado también en su rival.

Cuando le preguntaron cuánto cambió su vida después de ganar el cinturón en noviembre en el Madison Square Garden, Namajunas dijo que pensaba en ella mientras corría por la mañana hacia el gimnasio en Westmister, Colorado.

“Los carros pasaban y me decían: esa es la campeona, soy como Rocky Balboa”, dijo la monarca del mundo. “Oh y también me dieron un burrito Chipotle gratis. Nada muy loco”.

Namajunas dijo que ella siempre busca pensamientos positivos.

“Siempre me he sentido como si la sociedad me ha estado llevando en una dirección, y siempre me he rebelado, pensando: 'No, voy a hacer lo opuesto, algo que no se espera'”, dijo Namajunas.

El ser negativo, dice, sería lo que todo mundo esperaría de ella.

“A lo mejor estoy loca, si toda fuera fácil y hubieran luces verdes todo el tiempo, sería muy aburrido. Me gusta el chaos y las situaciones difíciles. Eso es lo que soy”, indicó.

Jedrzejczyk continuó con sus palabras intimidadoras antes de la contienda del año pasado y los operadores de sonido tampoco tocaron la canción que ella quería al momento de salir al octágono. Aún, Namajunas se mantuvo calmada.

El novio de Namajunas y entrenador, el expeso pesado de UFC, Pat Barry, dijo que la envió al octágono diciéndole, “confía en tus instintos, y déjate llevar. Pelea lo más fuerte que puedas desde la primera campanada. Da todo de tí”.

Y logró dominar el caos con el timing perfecto. El nocaut fue registrado a los 3:03 del primer asalto, los mismos números de su código de área.

“Esta es una pelea diferente”, dijo Barry. “Joanna va a ser una rival mucho mejor y más peligrosa que la primera vez. Tenemos que tomar en cuenta que ya ha defendido su corona en cinco ocasiones en esa división y que fue nombrada la peleadora más grande en el planeta tierra- mujer o hombre- antes de la primera pelea. Es lo que estoy esperando, una versión más grande y mejor”.

Mientras algunos seguidores le dan la ventaja a Namajunas de la forma en la que desmanteló a Jedrzejczyk, la campeona también guarda precaución. “Cada pelea es peligrosa no importa con quién pelees, no importa la historia detrás. No estoy confiada de ninguna forma y ella ya ha comprobado ser muy difícil y que se sobrepone de diferentes escenarios. Ha regresado después de ser derribada. No voy a dormirme”.

“Siempre tienes que estar alerta y nunca demasiado cómoda. Es difícil levantarse de la cama cuando duermes con sabanas de seda”.

Namajunas ha respondió, sin hablar mal, a la excusa de la excampeona de que fue disminuida al trabajar de bajar de peso en noviembre.

“Sentí que era la mejor peleadora, la mejor peleadora de artes marciales mixtas, la mejor atleta, la mejor mujer”, dijo Namajunas.

UFC 223

Evento principal: Khabib Nurmagomedov (25-0) vs. campeón de peso pluma Max Holloway (19-3) por la corona de peso ligero de UFC.

Dónde: Barclays Center, Brooklyn.

Televisión: Pago por Evento, $64.95, inicia el sábado a las 7 p.m., preliminares por FS1 inician a las 5 p.m.

Cartelera: Rose Namajunas (8-3) vs. Joanna Jedrzejczyk (14-1) por el cinturón de peso paja de Namajunas; No. 11 Renato Moicano (11-1-1) vs. No. 13 Calvin Kattar (18-2), pluma; No. 9 Michael Chiesa (14-3) vs. No. 12 Anthony Pettis (20-7), peso ligero; No. 11 Al Iaquinta (13-3-1) vs. Paul Felder (15-3), ligeros.