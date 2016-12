McGregor y UFC no se ponen de acuerdo  

UFC sigue planeando como si el campeón de peso ligero Conor McGregor vaya a tener una larga ausencia del octágono, según dijo el presidente Dana White el miércoles en conferencia de prensa en Las Vegas.

“En la última conversación que tuve con Conor me dijo que iba a estar 10 meses fuera. Todo mundo me pregunta sobre Conor. Conor no está en mis planes por los próximos 10 meses”, dijo White.

McGregor se convirtió en el primer peleador en la historia de UFC en ganar dos títulos de forma simultánea al conquistar la corona de peso ligero cuando venció a Eddie Álvarez el mes pasado en Nueva York. A esa corona, se le une el título de peso pluma que ya tenía. McGregor dijo en una entrevista a RTE Sport la semana pasada que espera tener un descanso más corto.

McGregor está esperando el nacimiento de su primogénito con su novia Dee Devlin en mayo.

