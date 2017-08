‘Si no quieres ver, no lo compres’

El veterano promotor de boxeo, Bob Arum, calificó que el duelo entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor será algo de una sola ocasión que dejará al irlandés en vergüenza (y con mucho dinero) de regreso a UFC.

El exrival de McGregor, Jose Aldo, dijo que este duelo es una “broma”. Y muchos otros reporteros de boxeo están molestos sobre el evento del 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas y otros hasta se niegan a escribir al respecto.

Tranquilos.

Mayweather, de 40 años, tiene casi dos años en el retiro y esta oportunidad de hacer dinero surgió después de ganar un estimado de $240 millones cuando enfrentó a Manny Pacquiao hace dos años.

McGregor, de 29 años de edad, ha logrado con maestría cumplir todo lo que dijo como campeón del mundo de UFC. Se vengó de su primera derrota en UFC al doblegar a Nate Díaz hace un año y se convirtió en el primer campeón simultáneo en dos divisiones en noviembre pasado.

“Estoy programando peleas con rivales que tienen cinturones, les estoy diciendo lo que les voy a hacer y cómo lo voy a hacer y lo he hecho”, dijo McGregor. “No sé cuántas veces he sorprendido al mundo… wow, wow, wow, sorpresa, sorpresa, sorpresa y sigue así”.

Sí, McGregor no es favorito en Las Vegas y sus probabilidades de ganar son de 1-6. Probablemente será vencido fácilmente por un Mayweather que le gusta correr, pero ¿por qué hay preocupación cuando un talentoso, campeón carismático reta al mejor boxeador de una forma muy entretenida?

En el ambiente de UFC, las habilidades verbales de McGregor hicieron que muchos dudaran de él cuando enfrentó a Aldo. Al final, el brasileño fue doblegado por primera vez en 10 años cuando fue noqueado el 15 de diciembre pasado en un tiempo récord de 13 segundos.

“Supuestamente este es el grande. Esperen a que caída y lo van a descartar después de esto… se convertirá en Aldo”, dijo McGregor. “Será un día normal para mí, es algo a lo que estoy acostumbrado”.

“No sé cuántas veces me van a decir que soy un ‘chiste’. ‘Mira la forma en la que se mueve, en la que pega,… no tiene chance’. Y luego el pobre tipo que me enfrenta está inconsciente y luego enfrento a otro rival. Más preguntas. Más cinturones. Y así será hasta que yo me retire”.

Leonard Ellerbe, el CEO de Mayweather Promotions, ha escuchado las risas que ha generado el duelo entre Mayweather y McGregor. Pero Ellerbe inclusive retó a uno de los críticos durante una de las cuatro paradas de la gira promocional, que atrajo a más de 10,000 aficionados.

“Esa es la razón por la cual nuestro deporte no está donde está el futbol americano, el básquetbol… es porque nos encajonamos”, dijo Ellerbe. “Dime a mí, ¿qué tiene de malo que estos dos tipos peleen? Si no lo quieres ver, no lo compres. Así de simple”.

Desde luego, parece absurdo que Mayweather, a sus 40 años, haya envejecido tanto que lo sorprenda un golpe fuerte de McGregor.

Esta pelea se trata de un espectáculo en el que se trae a estas dos personalidades del deporte en un ring, poniéndolos uno en contra del otro y ver qué pasa.

¿Podrá Mayweather ante un rival con récord de 0-0? ¿Podrá ante McGregor cerrar una carrera espectacular de 50-0?

¿Qué tendrá que hacer el creativo y fuerte McGregor para proveer al público con una pelea atractiva, como las que él acostumbra a dar?

Los puristas han optado por analizar y debatir otros duelos de boxeo, incluyendo la triple cartelera en el StubHub Center protagonizada por pugilistas supermosca el 9 de septiembre y el duelo de Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin del 16 de septiembre.

“No te puedes enojar y salir como algunos medios de comunicación y promotores (que dicen) que este es el motivo por el que no debes de comprar la pelea, eso y lo otro. Dedícate a lo tuyo, haz tu trabajo, cubre el deporte”, indicó Ellerbe. “Sabemos de qué se trata. Una cosa es segura, nada va a parar este evento”.

Eso es un punto crítico. A diferencia del Mayweather-Pacquiao, en el que Ellerbe y Mayweather le cobraron a los aficionados $100 por el Pago por Evento, este es un evento que enciende las luces rojas de alerta para los consumidores que podrían salir defraudados.

Aun así, Ellerbe y el presidente de UFC, Dana White, han dicho que la mayoría de los $60 millones en boletos se han vendido. El récord de ventas de boletos para el Mayweather-Pacquiao fue de $72 millones.

“Nosotros no pedimos esto. Las redes sociales estaban encendidas porque estos dos estaban diciéndose cosas”, dijo Ellerbe. “Los aficionados pidieron este evento y lo van a tener”.

La Pelea

Mayweather vs. McGregor

Cuándo: Sábado, 26 de agosto

Dónde: T-Mobile Arena, Las Vegas

Hora: 6 p.m.

TV: Pago por Evento