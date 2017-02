Presidente de UFC, Dana White, responde a rumores del Conor McGregor-Floyd Mayweather  

Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor no han llegado a un acuerdo para una contienda entre ambos, a pesar de que una revista irlandesa reporta lo contrario. Mientras tanto, McGregor está en Las Vegas y está interesado en seguir con las pláticas, de acuerdo a gente en contacto con los peleadores y que no está autorizada para hablar ante los medios.

Por su parte, Mayweather, quien se retiró del boxeo en septiembre de 2015 con un récord inmaculado de 49-0, dijo que estar sorprendido al escuchar que el Irish Sun había reportado que los dos ya tenían un acuerdo para pelear y que la contienda sería anunciada este mes.

Mayweather ha expresado interés en una pelea de boxeo ante el popular campeón de peso ligero de UFC, McGregor, quien ha utilizado su buen golpeo en el octágono para derribar a Nate Díaz y Eddie Álvarez en sus últimas dos peleas.

Gran parte de las pláticas será ver qué parte del porcentaje le toca a cada quién. El presidente de UFC, Dana White, dijo que le pagaría $25 millones a cada uno, pero esa cifra parece ser poca para ambos peleadores, considerando que Mayweather Jr. colectó una bolsa de $250 millones por una pelea grande.

“No hay ningún acuerdo que esté cerca de ser cerrado”, respondió White en forma de texto al LA Times.

Aunque han existido algunas indicaciones por parte de gente alrededor de los peleadores de que White se ha reunido con el consejero de Mayweather, Al Haymon, White no respondió sobre alguna junta con Haymon, quién nunca habla con los medios.

Una reunión de White-Haymon es “la única manera de que esto vaya a suceder, y no por conducto de los dos peleadores", dijo un oficial que no reveló su nombre porque no está autorizado a hablar públicamente sobre el tema.