Daniel Cormier dice que tiene el permiso de Caín Velásquez y el estilo para vencer a Stipe Miocic  

Daniel Cormier nunca se ha desviado de su misión de ser recordado en las conversaciones como uno de los mejores peleadores de artes marciales mixtas en la historia. Alguna vez estuvo cerca de reclamar eso por medio de un camino inesperado, pues tenía todo para ser dos veces campeón del mundo en diferentes divisiones y unirse a Conor McGregor.

UFC anunció que el campeón de peso semipesado Cormier (20-1) se enfrentará con el campeón de peso pesado Stipe Miocic (18-2) por el cinturón de Miocic el próximo 7 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En su primera entrevista después del anuncio, Cormier le dijo a Los Angeles Times que recibió la aprobación del excampeón de peso pesado de UFC, Caín Velásquez, el compañero de establo del American Kickboxing Academy en San José.

Cormier había dicho anteriormente que nunca iba a pelear en peso pesado debido a su amistad con Velásquez, aunque antes haya sido campeón de peso pesado en Strikeforce.

“Caín me deseó suerte. Caín pensó que era una oportunidad única y que tenía una gran oportunidad y le dije, ‘Si me ayudas a prepararme para él, es una oportunidad de hacer historia y tener ganancias económicas y sería un gran triunfo para mí’”, dijo Cormier. “Así que vamos por la oportunidad”.

Cormier, de 38 años, volvió a obtener su cinturón tras el positivo de Jon Jones a una prueba antidoping el año pasado. También lo retuvo el pasado 20 de enero en Boston con un nocaut en el segundo asalto ante el retador Volkan Oezdemir.

En esa misma cartelera, Miocic de Cleveland se convirtió en el primer campeón de peso pesado de UFC en defender su corona en tres ocasiones al vencer al clasificado número uno Francis Ngannou por decisión unánime.

Cormier dijo que el clasificado número 4 Velásquez estará listo para volver al octágono en el verano de este año para su primera pelea en UFC desde que peleó en junio de 2015, pero no irá en busca de un título.

“Si no le van a dar la oportunidad por el título ahora, ¿por qué no me dan la oportunidad a mí?”, dijo Cormier. “Luego regresaré a mi división cuando esté listo”.

Cormier admitió que tratar de vencer a Miocic “es una tarea muy difícil… para cualquier peso pesado, mucho menos un semipesado”.

“Sé que es algo grande, pero cuando lo he visto competir, he visto su estilo y he visto lo que hace en el octágono, y me da mucha confianza”, dijo Cormier. “Me siento muy bien del enfrentamiento, es un tipo grande, pero la mayoría contra los que peleo son grandes”.

“Es el peso pesado más dominante de todos los tiempos, pero si puedo hacer esto, me pone en la conversación de uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Siempre he buscado eso. Esa siempre ha sido mi meta final”.

Las dos derrotas ante Jones en el octágono dilató esa búsqueda, pero la victoria de Jones en julio pasado fue declarada como “no-contest”.

¿Qué es lo que el luchador Cormier ve vulnerable en Miocic?

“Su forma de pelear es completa, pero creo que su estilo de pelea en términos de cómo se enfrenta a mí, creo que me favorece”, expresó Cormier. “No estoy diciendo que tenga una debilidad, solo estoy diciendo que contra mí, es un duelo interesante”.

Cormier dijo que podría vencerlo sin tenerlo que derribar. “Le puedo ganar de pie, puedo boxear ante cualquiera en UFC”.

Como entrenador por 12 semanas en “The Ultimate Fighter” , que será transmitida por FS1, Cormier dijo que tratará de conectarse enteramente con los aficionados que no lo han conocido mucho antes.

“La gente podrá conocerme en diferentes niveles y podrá verme como entrenador, que soy un ser humano listo para convertirme en algo más, de lograr las metas que todos soñamos”, expresó Cormier.

“Quiero darle exactamente lo que tengo. Quiero que vivan lo que me convirtió en un campeón del mundo, pero por eso estoy buscando mi grupo de entrenadores y parejas para hacer sparring”, señaló.

Para mayo, Cormier dijo que comenzará a prepararse para su propia pelea y estará un tiempo con el equipo de lucha de Oklahoma State antes de regresar a AKA en San José, donde tiene como miembros al excampeón de peso mediano Luke Rockhold y al retador de peso ligero Khabib Nurmagomedov.

Please click here for the original story in English.