A Chael Sonnen le gusta hablar y el torneo de Bellator no es la excepción

Chael Sonnen nunca se ha intimidado de hablar o de retar a alguien, así que ahora, a sus 40 años, tampoco ha sido la excepción al ingresar el torneo de peso pesado de Bellator MMA.

Sonnen (29-15-1) es el hombre más viejo en la cartelera de Bellator 192 este sábado en el Forum, y desde luego, el ‘Gangster Americano’ no toma esa situación a la ligera.

“Este deporte, lo hago principalmente porque estoy enojado. Estoy enojado de las prima donnas, esos tipos falsos que quieren ser grandes en su club de strippers local, pero no quieren salir ni pelar contra alguien de peso”, dijo Sonnen a The Times en una entrevista dentro del suite de un hotel en el que demostró la razón por la cual peleadores como Conor McGregor se inspiraron en él.

“Por eso me he mantenido aquí, para servir de ejemplo a esta gente”, expresó.

En el inicio del torneo de ocho peleas, Sonnen, exretador de peso mediano de UFC, se enfrentará a Quinton ‘Rampage’ Jackson. Paramount Network (ex Spike TV) televisará la cartelera.

Jackson está molesto al ser asignado rivales de lucha que no lanzan golpes. Sonnen va a dar unas 40 libras de ventaja y no ha revelado su estrategia.

Jackson apostó que le daría a Sonnen $10,000 por cada caída que Sonnen le propinara y viceversa. Jackson le dijo el miércoles a Sonnen que no podría aceptar esa apuesta hasta que su esposa lo aprobara.

“Nos estrechamos las manos. Hay un código entre hombres… así que un acuerdo es un acuerdo”, respondió Sonnen.

La vida de un pugilista profesional puede ser corta y Sonnen no se vio muy bien el año pasado al perder en el Forum ante Tito Ortiz en su pelea de despedida.

“Aún estoy calentando”, dijo Sonnen. “Espero ganar el sábado, luego quiero ganar en las semifinales y avanzar de ahí. Vamos a ver qué pasa”.

“No sé si voy a despertar de este sueño, o si va a ser una buena sensación. No sé en lo que me estoy metiendo. Nunca he peleado ante un peso pesado antes. Apenas he hecho sparring con algunos pesos pesados, así que hay cosas que no sé”.

Sonnen está viendo el torneo como una experiencia similar a lo que ha vivido en el pasado, cuando no existían clases en UFC.

“Cuando comencé a pelear en 1997, tenía que pelear cuatro o cinco veces antes de subir a la báscula. No sé mucho sobre la rutina del pesaje, tampoco sé si hay mucha ventaja en eso”.

“Llegó un punto en el que uno de los peleadores recibió una golpiza y tenía que explicarle a sus amigos, ‘perdió porque el otro peleador era más pesado. La verdad es que no era tan bueno’”.

Las ganas de pelear-y el pago- han seducido a Sonnen, aunque esté trabajando en los medios y haya asumido varias aventuras de negocios fuera del octágono.

“He tratado de retirarme antes, estaba contento, pero luego tengo todo este tiempo en mis manos, y en dos semanas ya estaba muy aburrido”, expresó.

A algunos no les importa las peleas de nostalgia de Bellator, pero su edad no parece importar mucho cuando habla de que el campeón de peso semipesado de UFC, Daniel Cormier, quien defiende su corona el sábado en Boston, estaba en su misma clase en el colegio.

Y el Forum está muy cerca de ser vendido totalmente.

“Podrías decir que mi récord no es tan bueno, pero he enfrentado a 12 campeones y le he ganado a ocho de ellos”, dijo Sonnen. “Cuando te arriesgas, vas a tener algunas derrotas. Cuando tienes un récord invicto como Floyd Mayweather es porque eres débil. Si estás invicto, aunque tu deporte no sirva, es porque estás esquivando rivales”.

“Solamente vas a estar vivo por un tiempo y si puedes competir en un deporte, no se te olvide, los deportes son para los niños. Si tienes suerte de hacer eso como un adulto, eso eres: suertudo”.

“Me voy a ir con la cabeza abajo y avergonzado, es la única manera en la que puedes dejar el deporte”.

