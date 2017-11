Pide AMLO prepararse para guerra sucia

Hay que prepararse para la guerra sucia que comienza con la precampaña de las elecciones presidenciales de 2018, aseveró Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido en su cuenta de Facebook durante su visita a El Grullo, Jalisco, el dirigente de Morena señaló que el partido seguirá trabajando y organizándose para evitar un fraude electoral.

"Nada más escucho por las noticias que Salinas está hablando sobre el TLC, que el presidente del PRI ya nos demandó por supuestos actos adelantados de pre campaña, pero nosotros estamos muy tranquilos", expuso.

"Vamos a seguir trabajando, organizando abajo para evitar el fraude electoral, que cuando quieran comprar masivamente votos la gente les diga 'toma tu voto'".

El tabasqueño señaló que así no se consumará otro fraude y se respetará la voluntad del pueblo mexicano.

"Para iniciar la transformación de México en beneficio de todos porque no es mi fuerte la venganza, lo que queremos es justicia", manifestó.

En ese sentido indicó que, de ganar las elecciones, no perseguirá a nadie.

"Lo único que queremos es acabar con la corrupción y con la impunidad", afirmó.

En el mensaje, publicado en sus redes sociales, López Obrador señala que en lugar de hospedarse en un hotel, pasó la noche en una clínica naturista.

"Le ponen a uno faja con lodo, duerme uno así hasta las cinco de la mañana", explicó.