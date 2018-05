Sigue polémica en Argentina por manual para seducir rusas

La Asociación de Fútbol Argentino salió el miércoles al paso del revuelo que generó con un manual que da consejos para seducir a mujeres rusas durante la Copa del Mundo al afirmar que el material fue incluido erróneamente.

El material fue entregado durante un curso gratuito sobre idioma y cultura de Rusia organizado por la entidad futbolística para periodistas, jugadores, entrenadores y dirigentes que asistirán al Mundial y se propagó el martes en redes sociales, mientras lo dictaba el profesor de idioma ruso Eduardo Pennisi.

"El docente a cargo del curso seleccionó información para brindarles a los asistentes y, lamentablemente al momento de la impresión del mismo, por un error involuntario, se incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación", dijo en un comunicado Alejandro Taraborelli, responsable del Departamento de Educación de la AFA.

Advertida la situación, se procedió a "retirar el material de manera inmediata", señaló el departamento educacional de la AFA, que aclaró que "de ninguna manera" el mismo refleja el pensamiento de la entidad deportiva ni el de sus directivos.

En un capítulo del manual bajo el título "Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa", se destacaba que las mujeres de esa nacionalidad "ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido...pon atención a tu imagen".

Agregaba que a las rusas "no les gusta que las vean como objetos". "Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama... el consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor".

Otro fragmento señalaba: "No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo".

Dos periodistas asistentes a la clase dijeron que un asistente ingresó al salón y retiró los cuadernillos. Luego se los devolvió a los alumnos, pero sin el polémico apartado para conquistar mujeres. Sin embargo imágenes del material en cuestión ya habían trascendido.

Según versiones periodísticas, el material fue extraído de un blog sobre las rusas y su forma de relacionarse.

La noticia generó una catarata de críticas en Argentina, donde en los últimos años se han realizado masivas manifestaciones contra la violencia machista y en reclamo de avances en políticas de igualdad de género.

El Mundial se disputará del 14 de junio al 15 de julio. Argentina comenzará su participación el 16 de junio, enfrentando a Islandia en Moscú.

